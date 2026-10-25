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Trump'tan İran'a yeni ültimatom: Ya anlaşmaz imzalarız yada yok ederiz

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#İran
Trumptan İrana yeni ültimatom: Ya anlaşmaz imzalarız yada yok ederiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 19:25

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a yeni bir ültimatom göndererek, ya İran'la anlaşma imzalayacaklarını ya da bu ülkeyi askeri olarak "yok edeceklerini" ifade etti.

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Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, yaklaşan 3 Kasım Kongre ara seçimleri öncesinde ABD dış politikasını değerlendirdi.

İran'la savaşta istedikleri her şeyi elde ettiklerini savunan Trump, özellikle askeri ve ekonomik açıdan Tahran'ın kapasitesini "yok ettiklerini" savundu.

İran'a yönelik ültimatomlarına bir yenisini ekleyen Trump, "Onlarla anlaşma mı yapayım, yoksa onları ortadan mı kaldırayım? Tek soru bu." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen ABD'de olduğunu savunan ABD Başkanı, Boğaz'dan savaştan önceki seviyede petrol geçişini sağladıklarını ileri sürdü.

"Unutmayın, artık Hürmüz Boğazı’nı biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şey elde edemiyor, her şeyi biz alıyoruz." diyen Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının da çok etkili şekilde devam ettiğini ifade etti.

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FRANSA'DAKİ OLAYLARI GÖÇMENLERE BAĞLADI

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Fransa'daki olayların temel sebebinin eğitim ya da ekonomi değil, "göçmenler" ve "sınır güvenliği" olduğunu savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sınırları kapatması tavsiyesini çok önceden verdiğini, ancak Fransa'nın bu konuda hiçbir şey yapmadığını iddia eden Trump, bugünkü olayların bu göçmen sorununun bir uzantısı olduğunu savundu.

ABD Başkanı, "Sınırları tamamen kapattım. Sızma vakasının sıfır olduğunu biliyorsunuz. Artık hiçbir düzensiz göçmen gelmiyor. Halbuki Fransa’yı mahvediyorsunuz. Ülkenizi nefret eden insanların girmesine izin veriyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

TAYVAN VE YARI İLETKEN TİCARETİ

ABD Başkanı ayrıca, ileri teknoloji ve imalat sektöründe Tayvan’ı "yıkıcı fiyatlandırma" yoluyla ABD’nin tüm yarı iletken sektörünü "çalmakla" suçladı.

Trump, "Çip işimizi çaldılar, hepsini, çünkü çipleri gülünç bir fiyata ürettiler ve piyasaya sürdüler." sözleriyle Tayvan'a mesaj gönderdi.

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#ABD#Trump#İran

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