×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'tan İran'a yeni tehdit: 'Sonuçları görmek istemezler...' ABD'den Orta Doğu'ya dev sevkiyat

Güncelleme Tarihi:

#Trump#İran#Nükleer Görüşmeler
Trumptan İrana yeni tehdit: Sonuçları görmek istemezler... ABDden Orta Doğuya dev sevkiyat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 08:41

ABD, Cenevre’de İran ile yapılması planlanan kritik görüşmeler öncesinde Orta Doğu’daki askeri varlığını genişletiyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran ile anlaşma sağlanamaması durumunda devreye sokmak üzere askeri seçenekleri hazır tuttuğu kaydedildi. Trump, nükleer müzakerelere dolaylı yoldan katılacağını belirterek, "Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." diye konuştu.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. İran'la Cenevre'de yapılacak müzakerelere değinen Trump, kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını belirtti.

ABD, Cenevre’de İran ile yapılması planlanan kritik görüşmeler öncesinde Orta Doğu’daki askeri yığınağını genişletti. Ürdün’deki Muwaffaq Salti Hava Üssü’ne 12 adet F-15 savaş uçağının konuşlandırıldığı bildirilirken, bölgeye 250’yi aşkın askeri kargo uçuşu gerçekleştirildiği ifade edildi. Yığınağın, Tahran yönetimi üzerinde baskı kurmayı ve askeri seçenekleri hazır tutmayı amaçladığı kaydedildi.

Trumptan İrana yeni tehdit: Sonuçları görmek istemezler... ABDden Orta Doğuya dev sevkiyat

Haberin Devamı

'GÖRÜŞMELER ÇOK ÖNEMLİ OLACAK'

Müzakereler için, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir." yorumunu yapan Trump, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Trumptan İrana yeni tehdit: Sonuçları görmek istemezler... ABDden Orta Doğuya dev sevkiyat

İran'ın daha önce anlaşma yapma fırsatı varken yapmadığını ve bunun karşılığında B-2 uçaklarını göndermek zorunda kaldıklarını ifade eden ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Gözden Kaçmasın‘Tehran’ dizisinin İsrailli yapımcısı Atina’da ölü bulundu‘Tehran’ dizisinin İsrailli yapımcısı Atina’da ölü bulunduHaberi görüntüle

Öte yandan Trump, bu hafta Washington'da düzenlenecek toplantıda Gazze Barış Kurulu kapsamında birçok liderin bir araya geleceğine işaret ederek, "Tüm dünya liderleri bir araya gelecek. Muazzam miktarda para yatırıyorlar ve bence bu Gazze'nin çok ötesine geçecek. Bence tüm dünyada barış hakim olacak." değerlendirmesini yaptı.

Trumptan İrana yeni tehdit: Sonuçları görmek istemezler... ABDden Orta Doğuya dev sevkiyat

Haberin Devamı

ABD'NİN ASKERİ YIĞINAĞI

ABD ordusu, Salı günü Cenevre’de İran hükümetiyle gerçekleştirilmesi planlanan temaslar öncesinde bölgedeki hava ve deniz gücünü artırıyor.

Gözden KaçmasınSuriye Cumhurbaşkanı Şara: Yüzyıllardır süren fikri tartışmalara girecek lüksümüz yokSuriye Cumhurbaşkanı Şara: Yüzyıllardır süren fikri tartışmalara girecek lüksümüz yokHaberi görüntüle

CNN International'a konuşan kaynaklara göre askeri yığınak, İran'a karşı caydırıcılığı yükseltmeyi amaçlıyor. Buna karşın, nükleer program konusunda yürütülecek görüşmelerden sonuç alınamaması halinde ABD güçlerinin kapsamlı bir operasyona hazır tutulması planlanıyor.

Trumptan İrana yeni tehdit: Sonuçları görmek istemezler... ABDden Orta Doğuya dev sevkiyat

ORTA DOĞU'YA HAVA VE DENİZ GÜCÜ TAKVİYESİ

Konuya yakın yetkililer, Birleşik Krallık’ta konuşlu ABD Hava Kuvvetleri unsurlarının Orta Doğu’ya daha yakın üslere kaydırıldığını aktardı. Bu kapsamda yakıt ikmal uçakları ile savaş jetlerinin yeniden konuşlandırıldığı ve bölgedeki askeri kapasitenin artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Trumptan İrana yeni tehdit: Sonuçları görmek istemezler... ABDden Orta Doğuya dev sevkiyat

Haberin Devamı

SEVKİYATLAR SÜRÜYOR

Bir ABD’li yetkili, Washington’un bölgeye ek hava savunma sistemleri sevk etmeye devam ettiğini bildirdi. Ayrıca görev süreleri dolmak üzere olan bazı Amerikan birliklerinin bölgede kalış süresinin uzatıldığı kaydedildi.

Gözden Kaçmasınİran ve ABD arasında tansiyon bir anda yükseldi: İkinci uçak gemisi sahnede Devrim Muhafızlarından karşı hamleİran ve ABD arasında tansiyon bir anda yükseldi: İkinci uçak gemisi sahnede! Devrim Muhafızları'ndan karşı hamleHaberi görüntüle

Uçuş takip verileri, son haftalarda ABD’den Ürdün, Bahreyn ve Suudi Arabistan’a çok sayıda askeri kargo uçağıyla ekipman taşındığını ortaya koydu.

Trumptan İrana yeni tehdit: Sonuçları görmek istemezler... ABDden Orta Doğuya dev sevkiyat

UÇAK GEMİLERİ VE SAVAŞ UÇAKLARI BÖLGEDE

Açık kaynaklı hava trafik kayıtlarına göre, Cuma akşamı birçok savaş uçağına Ürdün hava sahasına giriş için diplomatik izin verildi. Uydu görüntüleri ise 25 Ocak’tan bu yana Ürdün’deki Muwaffaq Salti Hava Üssü’nde 12 adet ABD F-15 savaş uçağının konuşlandırıldığını gösteriyor.

Haberin Devamı

Öte yandan bölgede USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu görev yaparken, USS Gerald Ford uçak gemisi taarruz grubunun da bölgeye doğru ilerlediği bildirildi. Açık kaynaklı uçuş verileri, Orta Doğu’ya yönelik 250’yi aşkın ABD askeri kargo uçuşu gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Gözden KaçmasınAvrupanın savaş uçağı krizinde tek alternatif Türkiyenin KAANı: İspanyanın gözü Ankarada iddiasıAvrupa'nın savaş uçağı krizinde tek alternatif Türkiye'nin KAAN'ı: İspanya'nın gözü Ankara'da iddiasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#İran#Nükleer Görüşmeler

BAKMADAN GEÇME!