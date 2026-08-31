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Trump'tan İran'a yeni tehdit: Sert karşılık vereceğiz

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İran#Trump
Trumptan İrana yeni tehdit: Sert karşılık vereceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 15:56

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD güçlerine yönelik füze saldırısına ilişkin "Sert karşılık vereceğiz" açıklamasında bulundu. Öte yandan Trump, İran'ı "resmen çökmüş bir ulus" olarak nitelendirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dün gece ABD güçlerine yönelik füze saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı. Trump, "Onlara sert bir şekilde karşılık vereceğiz" diyerek Tahran yönetimine yönelik tehditlerini yineledi.

TRUMP: İRAN RESMEN ÇÖKMÜŞ BİR ULUS

Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın "resmen çökmüş bir ulus" olduğunu ve "öldüğünü" öne süren Trump, ülkenin askeri ve ekonomik kapasitesini hedef aldı.

Trump, "Onların (İran’ın) donanması yok, hava kuvvetleri yok, dövizi yok, askerlerine veya polislerine maaş ödemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trumptan İrana yeni tehdit: Sert karşılık vereceğiz

ABD, İran'a düzenlediği saldırılarla yaklaşık 1 aydır süren çatışmasızlık dönemine son verdi.

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"ENFLASYON YÜZDE 300"

İran'daki enflasyon oranının "yüzde 300" olduğunu savunan Trump, İranlı liderlerin "düzensizlik içinde" olduğunu ve ülkeyi gerektiği şekilde temsil edemediğini ileri sürdü.

Trump ayrıca İran yönetimini protestoculara yönelik tutumu üzerinden de eleştirdi.

ABD Başkanı, "Onların elindeki tek şey ABD'den gelen yalan haberler, protestocuları öldürme niyeti, (100 bini aşkın kişi öldü. İnsanlığa karşı işledikleri savaş suçundan yargılanmalılar) ve saçma söylemler" ifadelerini kullandı.

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#ABD#İran#Trump

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