Trump'tan İran'a yeni tehdit: Netanyahu savaşta kalmak istiyor

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sağlanamaması halinde Kazma Dağı başta olmak üzere yeni hedeflerin vurulabileceğini belirterek askeri operasyon tehdidini yineledi. Trump, müzakereler sürerken Washington'ın "çok güçlü bir konumda" olduğunu savundu.

"KAZMA DAĞI BÜYÜK BİR SORUN DEĞİL"

Fox News'e konuşan Trump, İran ile "iyi görüşmeler" yürütüldüğünü söyledi.

Trump, "Kazma Dağı büyük bir sorun değil. Şu anda İran'la çok güçlü bir konumumuz var." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran ile anlaşma sağlanamaması halinde Kazma Dağı'nın yanı sıra köprüler ve diğer hedeflerin de vurulabileceği tehdidini yineledi.

"ANLAŞMA, ÜLKENİN GERİ KALANINI YOK ETMEKTEN DAHA İYİ"

Trump, İran ile anlaşmaya varmanın askeri seçenekten daha doğru bir yol olacağını savundu.

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"İran ile şu an çok güçlü bir ilişkimiz var. İran ile bir anlaşmaya varmak, ülkenin geri kalanını yok etmekten daha iyidir." diyen Trump, Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmamayı fiilen kabul ettiğini öne sürdü.

İran'ın bunu resmen ilan etmesi gerektiğini belirten Trump, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacağını biliyor." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın değil ABD'nin kontrolünde olduğunu iddia ederek, stratejik su yolundan yalnızca Washington'ın izin verdiği gemilerin geçebileceğini söyledi.

ABD'nin mevcut süreçte son derece avantajlı bir konumda bulunduğunu savunan Trump, Washington yönetiminin tutumunun "çok sert" olduğunu dile getirdi ve "gerekirse işi bitirirz" ifadesini kullandı.

"ASKERİ OPERASYONLAR YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

Trump, İran ile anlaşmaya varılmasının uygun bir dönemde olunduğunu belirterek, elektrik santralleri ve köprülere yönelik saldırılardan kaçınmayı umduğunu söyledi.

Bununla birlikte anlaşma sağlanamaması halinde ABD'nin askeri operasyonlara yeniden başlayacağını ve "görevi tamamlayacağını" ifade etti.

KAZMA DAĞI İDDİASI

Trump, Kazma Dağı'ndaki duruma ilişkin doğru bilgilere sahip olduğunu öne sürerek, anlaşmaya ulaşılamaması halinde bölgedeki nükleer materyalin çıkarılacağını iddia etti.

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Trump, anlaşma olmaması halinde Kazma Dağı meselesinin "çok kolay" çözülebileceğini ve bölgenin yine "çok kolay" imha edilebileceğini savundu.

NETANYAHU DETAYI

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a ilişkin gelişmelerde aktif rol almaya devam etmek istediğini söyledi.

Trump, Netanyahu'nun ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlara katılımını sürdürmesini talep ettiğini "Netanyahu savaşta kalmak istiyor" sözleri ile açıkladı.