Trump'tan İran'a 'Vietnam' göndermeli tehdit: Yakında öğrenirsiniz

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik açıklamalarında Vietnam Savaşı'na gönderme yaparak Tahran yönetimini tehdit etti. Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağladıklarını öne süren Trump, "Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem. Ancak belki de bunu yapmak zorunda kalabilirim. Yakında öğrenirsiniz." dedi. Öte yandan İran, ABD ile doğrudan müzakere yapılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilettiği arabuluculuk teklifini reddetti.

TRUMP'TAN İRAN'A VİETNAM SAVAŞI GÖNDERMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran, Rusya-Ukrayna Savaşı ve olası bir ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu.

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İran'la ilgili soruları yanıtlayan Trump, ABD'nin bölgede yedi aydır bulunduğunu belirterek, "7 aydır oradayız, 18 can kaybettik ve bölge üzerinde tam kontrole sahibiz." ifadelerini kullandı.

Vietnam Savaşı sırasında binlerce ABD askerinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Trump, kendi yönetiminin ise yalnızca 18 kayıp vererek Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağladığını ileri sürdü.

İran'la aralarında düşük yoğunluklu çatışmalar yaşandığını savunan Trump, "Arada sırada bir roket fırlatabiliyorlar. Bir insansız hava aracı (İHA) üzerimize geliyor, metal bir cisme çarpıp sekiyor ya da çoğu zaman biz onu düşürüyoruz. Evet, düşürüyoruz; ancak uzun zamandır kimse hayatını kaybetmedi." dedi.

"BELKİ DE İRAN'IN GERİ KALANINI YOK ETMEK ZORUNDA KALABİLİRİM"

İran'ın yıllardır çok sayıda Amerikalının ölümünden sorumlu olduğunu öne süren Trump, çatışmaların başlangıcını 1979 yılına dayandırdı.

Trump, "Savaşı başlatan taraf onlardı. Muhtemelen 1979'da başlattılar. Evet, her şey o zaman başladı." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik daha ileri adımlar atıp atmayacakları sorusuna da yanıt veren Trump, Tahran yönetimine yönelik tehditlerini sürdürdü.

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Trump, "Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem. Ancak belki de bunu yapmak zorunda kalabilirim. Yakında öğrenirsiniz." diye konuştu.

İran'ın yeniden inşasının 25 yıl süreceğini savunan Trump, "İran meselesinin geri kalanını halletmemiz gerekirse, tamamen hazır ve tetikteyiz." dedi.

PUTİN'İN ARABULUCULUK TEKLİFİNE TAHRAN'DAN RET

Trump'ın açıklamalarının ardından İran'dan ABD ile müzakere iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Yüksek Siber Uzay Konseyi Üyesi İzzetullah Zergami, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran ile Washington arasında doğrudan müzakerelerin başlaması için arabuluculuk teklifinde bulunduğunu ancak İran'ın bu öneriyi kabul etmediğini söyledi.

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İran devlet televizyonuna konuşan Zergami, Putin ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai arasında 2 Kasım'da yapılan telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Zergami'nin aktardığına göre ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin ile görüşmesinde Washington'un İran'la doğrudan müzakere yapmak istediğini belirtti. Witkoff, bu konuda Rusya'dan arabuluculuk yapmasını talep etti.

ABD'nin artık arabuluculara ihtiyaç duymadığını ve İran'la doğrudan, yüz yüze görüşmeyi tercih ettiğini Putin'e ilettiğini belirten Zergami, Rus liderin bu talep üzerine Tahran'a iki temsilci gönderdiğini söyledi.

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Söz konusu temsilcilerin Muhsin Rızai ile görüştüğünü aktaran Zergami, Putin'in İran'dan ABD ile doğrudan müzakereler konusunda olumlu yanıt vermesini istediğini kaydetti.

İranlı yetkili, ABD'nin teklifinin 2 Kasım'daki Putin-Rızai görüşmesinde ele alındığını ve Tahran yönetiminin doğrudan müzakere önerisini reddettiğini ifade etti.