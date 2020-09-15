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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 15:18 |  Son Güncelleme:

Trump'tan İran'a tehdit!

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Trump'tan İran'a tehdit!
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ABD Başkanı Trump, "İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir biçimde yapacağı herhangi bir saldırıya 1000 kat daha büyük bir saldırı ile karşılık verilecektir!" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye yönelik herhangi bir saldırısına yıkıcı yanıt verileceği tehdidinde bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın ABD'ye olası saldırılarının ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Tahran yönetiminin İranlı General Kasım Süleymani'nin suikastına misilleme olarak saldırı veya suikast planladığı iddialarına değinen Trump, "İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir biçimde yapacağı herhangi bir saldırıya 1000 kat daha büyük bir saldırı ile karşılık verilecektir!" ifadesini kullandı.

Başka Trump, Süleymani'nin öldürülmesi emrini verme kararını savunurken bunun "saldırı planlaması, ABD birliklerini öldürmesi ve uzun yıllar boyunca neden olduğu ölüm ve acılar nedeniyle" gerçekleştirildiğini belirtti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak Cuma gecesi Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

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