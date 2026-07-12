Trump’tan İran’a suikast tehdidi ‘Beni öldürürseniz ordu sizi yok eder’

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New York Post gazetesine konuşan Trump, İran’ın uzun zamandır “hedef listesinde” olduğunu ifade etti. Kendisine yönelik suikast planlarında başarılı olması durumunda orduya “İran’ı daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalamaları için talimat verdiğini” söyleyen ABD Başkanı, Tahran yönetimi için bunun bedelinin “çok ağır olacağını” söyledi. İsrail’in bu hafta ABD Başkanı’na yönelik bir suikast planına dair istihbarat aldığına dair çıkan haberlere ilişkin görüşü sorulan Trump, İran’ın bu konuyla ilgili yeni bir planı olmadığını ancak Tahran’ın ölüm listesinde yıllardır “ilk sırada” yer aldığını ifade etti. Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da, kendisine suikast düzenlenmesi ihtimaline karşı, “İran’a doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır 1000 füze bulunuyor. Bunları derhal binlercesi takip edecek” ifadelerini kullandı.

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İNTİKAM YEMİNİ

Trump’a yönelik suikast iddialarının gündemde olduğu dönemde, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in dün yaptığı “intikam” açıklaması da dikkati çekti. Telegram hesabından yayımladığı mesajda, öldürülen selefi ve babası Ali Hamaney’in intikamının “milletin talebi” olduğunu ve “mutlaka” gerçekleşmesi gerektiğini belirten Hamaney, “Şehit liderin ve bu iki savaşın tüm şehitlerinin kanının intikamını, suçlu ve rezil katillerden alacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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HÜRMÜZ KRİZİNDE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İRAN’ın Hürmüz Boğazı’ndaki üç ticari gemiyi hedef almasının ardından bölgede yaşanan tırmanış, hafta sonu yoğun bir diplomasi trafiğine yerini bıraktı. ABD basınında Washington’ın Tahran’dan “gemilere saldırmayacakları ve tüm deniz geçiş hatlarının ücret alınmaksızın ticari gemilere açıldığını” net şekilde duyurmasını istediği belirtildi. ABD’li yetkililer İran’ın bunu yapmaması halinde “sonuçlarının ağır olacağı” uyarısında bulunurken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dün Hürmüz’ün diğer yakasındaki Umman’a giderek bu ülkedeki mevkidaşı ile görüştü.