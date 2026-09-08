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Trump'tan İran'a sert mesaj: Asla nükleer silaha sahip olamayacak

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#İran
Trumptan İrana sert mesaj: Asla nükleer silaha sahip olamayacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 21:08

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, İran'a yönelik deniz ablukasının "çok başarılı" olduğunu savundu.

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği ve 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan çelik endüstrisinin nasıl yeniden yapılandığını anlattığı etkinlikte İran gündemini değerlendirdi.

Trump, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri andığı ve bu tür saldırıların bir daha gerçekleşmemesi için her türlü çabayı gösterdiklerini vurguladığı konuşmasında, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını belirtti.

"ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK"

ABD Başkanı, "Şu anda savaşıyoruz çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı, ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. (İran) Asla nükleer silaha sahip olamayacak." değerlendirmesini yaptı.

"ONLARA GERÇEKTEN SERT BİR DERS VERDİK"

İran'a yönelik deniz ablukasının "çok başarılı" olduğunu savunan Trump, "(İran) Çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik." ifadelerini kullandı.

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ABD donanmasının uyguladığı ablukanın Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerini önemli ölçüde mümkün kıldığını kaydeden Trump, "Abluka o kadar güçlü ve etkili oldu ki kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti." yorumunu yaptı.

11 EYLÜL'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE MADALYA

Konuşmasının ardından Trump, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden bazı kişilerin ailelerine madalya taktı.

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#ABD#Trump#İran

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