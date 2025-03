Trump’tan İran’a savaş tehdidi

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamada, “Kimse kimseyi kandırmasın. Yemen halkının nefret ettiği, Yemen merkezli uğursuz çeteler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı, doğrudan İran’dan kaynaklanmakta ve onun tarafından yönlendirilmektedir. Husiler tarafından yapılacak her türlü yeni saldırı veya misilleme büyük bir güçle karşılık bulacaktır ve bu gücün nerede duracağına dair hiçbir garanti yoktur” dedi. İran’ın Husilerin her hamlesini dikte ettiğini, onlara silah ve para verdiğini, gelişmiş askeri teçhizat ve “sözde istihbarat” temin ettiğini belirten Trump, “Husiler tarafından atılan her kurşun, bugünden itibaren, İran’ın silahları ve liderliği tarafından ateşlenmiş sayılacaktır ve İran sorumlu tutulacak, sonuçlarına katlanacaktır. Ve bu sonuçlar çok ağır olacaktır” ifadelerini kullandı.



Öte yandan İran destekli Husi isyancıları, devam eden geniş çaplı ABD saldırılarına karşılık olarak, Amerikan uçak gemisi USS Harry S. Truman’a dün itibarıyla 24 saat içinde iki kez füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini öne sürdü. ABD’den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.