Trump'tan İran'a nükleer anlaşma çağrısı! 'Bugün 61. gün'

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Trump, İran'a nükleer anlaşma için defalarca kez şans verdiğini belirtti ve Tahran yönetiminin buna rağmen anlaşmayı tamamlayamadığını kaydetti. Anlaşmanın yapılmaması durumunda İran'ın kötü şeyler yaşayacağını söylediğini vurgulayan Trump, İsrail'in "çok daha acımasızca saldıracağını" ifade etti.

Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "İran'a anlaşma yapması için şans verdim. Onlara 'sadece yapmalarını' söyledim ama ne kadar çabalasalar da ne kadar yaklaşsalar da bunu başaramadılar." ifadelerini kullandı.

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'İSRAİL, ABD'NİN EN GELİŞMİŞ VE ÖLÜMCÜL SİLAHLARINA SAHİP'

Trump, Washington ile Tahran arasındaki nükleer anlaşma müzakerelerine atıfta bulunarak, "İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalıdır." görüşünü paylaştı.

ABD'nin en gelişmiş ve ölümcül silahları ürettiğini, İsrail'in bunların çoğuna sahip olduğunu ve kullandığını İran'a ilettiğini kaydetti.

Trump, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalıdır. Bazı İranlı şahinler, çok cesur konuştular ama olacaklardan habersizlerdi. Şimdi hepsi öldü. Durum daha da kötüleşecek. Ancak bu katliamın sona ermesi için hala zaman var, bir sonraki planlanan saldırılar daha da acımasız olacak"

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'e konuşan Trump, "İsrail'i destekliyoruz. ABD, açıkça İsrail'i destekliyor. Hem de hiç kimsenin desteklemediği kadar." dedi.

'61. GÜN'

İsrail'in saldırısını "mükemmel" olarak nitelendiren Trump, 2 ay önce İran'a yeni bir nükleer anlaşma yapmak için 60 gün süre verdiğini söyledi.

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Trump, İsrail'in saldırısının zamanlamasına dikkat çektiği açıklmasında şöyle konuştu:



"2 ay önce 'anlaşma yapmaları' için 60 gün süre verdim. Anlaşmaya varmalıydılar. Ne yapmaları gerektiğini söyledim ama bir türlü kabul etmediler. Bugün 61. gün. Belki de ikinci bir şansları vardır."