×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'tan İran'a karşı petrol hamlesi: Çin'e Venezuela daveti

Güncelleme Tarihi:

#Trump#İran#Petrol
Trumptan İrana karşı petrol hamlesi: Çine Venezuela daveti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 10:52

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın İran yerine Venezuela'dan petrol satın alacağını, Çin'e de kapının açık olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Trump, Florida eyaletine seyahati sırasında Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin küresel enerji politikaları kapsamında Venezuela petrolünün yönlendirilmesine ilişkin açıklamalar yaptı.

"Hindistan geliyor ve İran'dan almak yerine Venezuela'dan petrol satın alacak." diyen Trump, bu konuda "anlaşma konseptinin" halihazırda oluşturulduğunu kaydetti.

Trump, Venezuela petrolü konusunda Çin'e de kapının açık olduğunu vurguladı.

Trumptan İrana karşı petrol hamlesi: Çine Venezuela daveti

'İNSANİ KRİZ OLMASI GEREKMİYOR'

Küba'yla görüşmelere başladıklarını kaydeden Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Küba'ya yönelik ambargonun insani krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunmasına ilişkin, "İnsani kriz olması gerekmiyor. Bence onlar bize gelecek ve anlaşma yapmak isteyecekler. Böylece Küba yeniden özgür olacak." diye konuştu.

Trumptan İrana karşı petrol hamlesi: Çine Venezuela daveti

Haberin Devamı

'BÖLGEDE GÜÇLÜ ASKERİ UNSURLAR VAR'

Trump, İran konusunda ise nihai karar alıp almadığı yönündeki soruyu, bölgede güçlü askeri unsurların bulunduğunun altını çizerek yanıtladı.

"Bunu kesin olarak söyleyemem ancak o yöne doğru ilerleyen çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Umarım kabul edilebilir bir şey üzerinde müzakere ederler." ifadelerini kullanan Trump, İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini bildirdi.

Trump, "Nükleer silahların olmadığı, herkes için tatmin edici bir müzakere anlaşması yapılabilir ve bunu yapmaları gerekir ancak bunu yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum. Ama bizimle görüşüyorlar. Ciddi şekilde bizimle görüşüyorlar." dedi.

Gözden Kaçmasınİran, Avrupa ordularını terörist grup ilan ettiİran, Avrupa ordularını terörist grup ilan ettiHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİranlı komutan ABD’yi uyardı: Ellerimiz tetikteİranlı komutan ABD’yi uyardı: Ellerimiz tetikteHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#İran#Petrol

BAKMADAN GEÇME!