Trump’tan İran’a İsrail ile tehdit

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Oval Ofis’te başkanlık kararnamelerine imzalamasının ardından basının sorularını yanıtlayan Trump, İran’da insanların mevcut durumun gayet farkında olduklarını dile getirerek, İran’la anlaşma konusunda “fazla bir şey istemediğine” değindi. İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden Trump, Tahran’la anlaşma yapamamaları durumunda ne olacağı sorusuna, “Askeri müdahale gerekiyorsa, askeri müdahalede bulunacağız. İsrail’in de buna dahil olacağı aşikâr. Ancak bunun lideri biz oluruz, kimse bize liderlik edemez. Biz istediğimizi yaparız” diye yanıt verdi.

TRUMP TÜRKİYE’YE GELEBİLİR

ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump, mayıs ayındaki Ortadoğu gezisi kapsamında Türkiye’yi de ziyaret edebilir. Üst düzey Beyaz Saray yetkilisine dayandırılarak verilen haberlerde Trump’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ı kapsayan Ortadoğu gezisi kapsamında Türkiye’ye de geleceği öne sürüldü.