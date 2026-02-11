Trump'tan İran'a ikinci filo açıklaması: Netanyahu'nun ziyareti öncesi yeni saldırı tehdidi

Haberin Devamı

İran ile süren diplomatik müzakerelerin başarısız olması durumunda Ortadoğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu göndermeyi düşündüğünü belirten ABD Başkanı Trump, ya anlaşma sağlanacağını ya da İran'a haziran ayında olduğu gibi sert "bir askeri harekat" düzenlemek zorunda kalacaklarını bildirdi.

Trump, İran'ın bu kez askeri tehdit nedeniyle müzakerelere daha ciddi yaklaştığını öne sürerek diplomatik iyimserliğini koruduğunu da kaydetti. Trump'ın açıklaması, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD-İran görüşmelerine dair endişelerini ileteceği Washington ziyaretinin hemen öncesine denk geldi. Netanyahu'nun Trump'a İran'a saldırı için baskı yapacağı öngörülüyor.

ANLAŞMA YA DA SAVAŞ

Axios'a açıklamalarda bulunan Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık amacıyla Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu gönderebileceğini belirtti. Anlaşma olmazsa "geçen seferki gibi çok sert bir şey yapmak zorunda kalacaklarını" belirten Trump, saldırı seçeneğinin gündemde olduğunu kaydetti.

Trump, diplomatik kanalın hala öncelikli olduğunun altını çizdi. İran'ın "bir anlaşma yapmayı çok istediğini" vurgulayan ABD Başkanı, askeri tehdit nedeniyle önceki görüşmelere kıyasla çok daha ciddi şekilde masaya oturduğunu öne sürdü.

İKİNCİ FİLO DA YOLA ÇIKABİLİR

ABD-İran görüşmelerinin ikinci turunun önümüzdeki hafta gerçekleşmesini beklediğini söyleyen Trump, "Oraya doğru giden bir filomuz var ve bir diğeri de gidebilir" açıklamasını yaptı.

ABD'li bir yetkili, bölgeye ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu gönderilmesi konusunda görüşmeler yapıldığını doğruladı. ABD, halihazırda bölgede USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona bağlı savaş uçakları, Tomahawk füzeleri ile çeşitli gemilerden oluşan bir taarruz grubu bulunduruyor. Gazze'deki soykırımın büyük bölümünde ABD'nin bölgede 2 uçak gemisi konuşlandırdığı biliniyor.

BU KEZ GÖRÜŞMELER 'ÇOK FARKLI'

Trump, mevcut görüşmelerin ise "çok farklı" bir seyir izlediğini kaydetti. Anlaşmanın içeriğine ilişkin beklentilerini de dile getiren Trump, İran'ın nükleer programı konusunda uzlaşıya varılmasının "çok açık bir gereklilik" olduğunu vurguladı.

Trump, haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı kararına atıfta bulunarak, "Geçen sefer bunu yapacağıma inanmadılar. Şanslarını fazla zorladılar" ifadelerini kullandı.

12 Günlük Savaş'ta resmi rakamlara göre İran'da 935 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın balistik füze stoklarının da ele alınması gerektiğini düşündüğünü belirten Trump, "İran'la harika bir anlaşma yapabiliriz" dedi.

ABD ve İran, Haziran ayındaki 12 günlük çatışmaların ardından ilk kez geçen cuma günü Umman'da müzakerelere yeniden başlamıştı.

Umman'daki görüşmelerde İran tarafını Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi temsil etmişti.

İRAN'IN POZİSYONU VE ARABULUCU ÜLKELERDEKİ TEMASLAR

Tahran yönetimi, nükleer programı dışında hiçbir konuda müzakere etmeyeceğini ve hatta bu konuda bile uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini açıkça beyan etti. Bu tutum, Washington ve İsrail'deki bazı çevrelerde kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olmadığı ve askeri seçeneğe yönelme gerekliliği yönünde değerlendirmelere yol açtı.

Bölgede ABD ve İran arasındaki gerilime ilişkin diplomatik temaslar sürüyor. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Salı günü Muskat'ı ziyaret ederek Umman Sultanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Laricani'nin, çarşamba günü de Katarlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Doha'ya gitmesi bekleniyor. ABD'li yetkililer, Laricani'nin ikinci tur görüşmeler öncesinde İran'ın pozisyonunu arabulucu ülkelere ilettiğini tahmin ediyor.

Laricani'nin Umman Sultanı Haysem bin Tarık ve Ummanlı yetkililerle görüşmesi

NETANYAHU'NUN WASHINGTON ZİYARETİ

Netanyahu, bugün Washington'ı ziyaret ederek Trump ile bir araya gelecek. Netanyahu, büyük bir anlaşma olasılığına ilişkin daha şüpheci bir tutum sergiliyor.

Washington'a uçmadan önce gazetecilere demeç veren Netanyahu, "Başkan'a bu müzakerelerin ilkeleriyle ilgili görüşümüzü sunacağım; bence bu ilkeler sadece İsrail için değil, Orta Doğu'da barış ve güvenlik isteyen tüm dünya için önemlidir" dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile daması Jared Kushner'in Netanyahu'yu, 6 Şubat'ta İran'la yapılan müzakereler hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Resmi ziyaret kapsamında ABD'ye giden Netanyahu'nun TSİ 17.00'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmeden sonra Netanyahu, Trump ile görüşmek için Beyaz Saray'a geçecek. Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin ana gündemini İran ile müzakereler ve Gazze Şeridi'ndeki planın ikinci aşaması oluşturuyor.

İsrail basını, Netanyahu'nun Trump'ı müzakerelerde İran'ın füze programı ve "Tahran'ın bölgedeki vekil güçlere verdiği desteği kesmesi" maddelerinin de eklenmesine ikna etmeye çalışacağını yazmıştı.

Trump ise Netanyahu'nun ABD-İran müzakereleri konusunda endişeli olduğunu düşünmediğini iddia ederek, "O da bir anlaşma istiyor. İyi bir anlaşma istiyor" diye konuştu.

Trump, Netanyahu ile görüşmesinin "takvim yoğunluğu" nedeniyle bir hafta erkene alındığını belirtti. Ziyaret, Trump'ın göreve dönmesinden sonra Netanyahu ile gerçekleştirdiği yedinci görüşme olacak.

İRAN'DAN 'TETİKTE KALIN' MESAJI

Laricani, Netanyahu'nun ziyaretinden önce sosyal medya platformu X üzerinden ABD'ye bir mesaj paylaşarak, "ABD'liler akıllıca düşünmeli ve Netanyahu'nun uçuşundan önce 'Gidip Amerikalılara nükleer müzakerelerin çerçevesini öğretmek istiyorum' anlamına gelen bir tavır sergilemesine izin vermemelidir. Siyonistlerin yıkıcı rolüne karşı tetikte kalmalıdırlar" ifadelerine yer verdi.