Trump’tan İran’a 48 saat süre: Hürmüz’ü açmazsanız santralları vururum

Trump, önceki gün sosyal medya platfomu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda “İran, tam olarak ve TEHDİT OLMADAN, Hürmüz Boğazı’nı tam şu andan itibaren 48 SAAT içinde AÇMAZSA, Amerika Birleşik Devletleri EN BÜYÜĞÜNDEN BAŞLAYARAK çeşitli ENERJİ SANTRALLARINI vuracak ve onları yok edecek!” ifadelerini kullandı. Trump’ın İran’a verdiği süre, 24 Mart sabahı TSİ 09.44’te doluyor.

YANIT GECİKMEDİ

Trump’ın tehdidine Tahran’dan yanıt ise gecikmedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Ülkemizdeki enerji santralları ve altyapı tesislerinin hedef alınmasının hemen ardından bölgedeki kritik altyapı, enerji ve petrol altyapısı meşru hedefler olarak kabul edilecek ve geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilecek, petrol fiyatları ise uzun süre yükselecektir” ifadelerini kullandı. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada da “Eğer İran’ın yakıt ve enerji altyapısına düşman tarafından saldırı gerçekleşirse, bölgede ABD ve siyonist rejime ait tüm enerji, bilişim teknolojileri ve tatlı su arıtma altyapıları hedef alınacaktır” denildi.

‘SU DEPOLASANIZ İYİ OLUR’

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sakab İsfahani de “İsrail ve düşman askerini barındıran ülkeler, 48 saat içerisinde su depolayıp telefonlarını şarj ederlerse iyi olur” uyarısında bulundu. Karşılıklı restleşmenin hayata geçmesi halinde, Körfez’de yeni bir enerji krizinin kaçınılmaz olabileceği yorumları yapılıyor. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD ile bağlantılı gemiler hariç İran’a yönelik saldırılara katılmamış olan ülkelere ait gemilerin “Tahran’ın koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceğini” duyurdu.

DOHA UYARISI KAFA KARIŞTIRDI

Doha’da dünyaca ünlü medya platformu El Cezire’nin merkez binasının da bulunduğu bazı bölgelere saldırı düzenleyeceğini duyurarak tahliye çağrısı yaptı ancak daha sonra geri adım attı. İran Radyo ve Televizyon Kurumu, Doha’nın boşaltılması ile ilgili haberin resmi olmayan bilgi kaynaklarına dayalı olduğunu, haberin kaldırıldığını belirterek izleyicilerden özür diledi. Tahliye uyarısının yayınlanıp geri çekilmesi, Devrim Muhafızları’nın birbirinden bağımsız hareket eden bazı grupları arasındaki bir koordinasyon eksikliğinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı. Diğer yandan geçen hafta Katar güvenlik güçlerinin, El Cezire Araştırmalar Merkezi’nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan Fatima Al-Samadi ve Saeed Ziad’ı İran’ı öven paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldığı iddia edilmişti.