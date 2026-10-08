Trump'tan İran açıklaması: Seçimlere kadar saldırmayacağız

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile savaşın gidişatına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

'GÖRÜŞMELER VERİMLİ İLERLİYOR'

Tahran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydeden ABD Başkanı Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.

"İRAN'A SALDIRMAYACAĞIZ"

Trump, "3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız." ifadesini kullandı.