×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'tan İran açıklaması: Seçimlere kadar saldırmayacağız

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İran#Donald Trump
Trumptan İran açıklaması: Seçimlere kadar saldırmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 21:46

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile savaşın gidişatına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

'GÖRÜŞMELER VERİMLİ İLERLİYOR'

Tahran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydeden ABD Başkanı Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.

"İRAN'A SALDIRMAYACAĞIZ"

Trump, "3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız." ifadesini kullandı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İran#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!