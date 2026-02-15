Trump’tan İran açıklaması: Rejim değişikliği en iyi şey olur

Haberin Devamı

ABD ile İran arasında nükleer müzakereler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün haftasonu tatili için Florida’ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin ‘İran’da rejim değişikliği istiyor musunuz’ sorusuna yanıt veren Trump, “Bence olabilecek en iyi şey bu olurdu” ifadesini kullandı. Trump, rejim değişikliği yaşanması halinde İran’da yönetimi kimin devralmasını tercih edeceği yönündeki soruyu ise yanıtsız bırakmayı tercih etti.

‘NÜKLEER KIRMIZI ÇİZGİDİR’

Olası bir ABD askeri müdahalesinden kurtulmak için İran’ın nasıl bir adım atması gerektiği sorulduğunda ise Trump, “Daha önce yapmaları gereken doğru bir anlaşmaya varmaları gerekir. O zaman bunu yapmayız ama biliyorsunuz, tarihsel olarak bunu yapmadılar” dedi. İran’ın çok fazla konuşup hiçbir şey yapmadığını öne süren Trump, “47 yıldır durmaksızın konuşuyorlar. Bu arada, onlar konuşurken biz çok sayıda can kaybettik” açıklamasında bulundu. Trump ABD’nin kırmızı çizgisini bir kez daha vurgulayarak, İran’ın herhangi bir nükleer zenginleştirme programı yürütmesine kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizdi.

2’NCİ UÇAK GEMİSİ SORUSUNA YANIT

Trump, daha önce Kuzey Carolina eyaletindeki Fort Bragg askeri üssüne giderken de Beyaz Saray muhabirlerine açıklamada bulunmuştu. Ortadoğu’ya ikinci bir uçak gemisinin gönderilip gönderilmeyeceğine dair soruyu yanıtlayan Trump, “Eğer İran ile bir anlaşma sağlayamazsak, o gemiye ihtiyacımız olacak” dedi. Müzakerelerin akıbetine ilişkin de konuşan Trump, iyimser olduğunu ancak masadan sonuç çıkmaması durumunda sert tedbirlerin devreye gireceğini ima etti. Trump, “Bence görüşmeler başarılı olacak. Ancak eğer olmazsa, bu durum İran için oldukça kötü sonuçlar doğuracak” diye konuştu.

‘OPERASYON UZUN SÜRER’

Öte yandan Reuters haber ajansının Amerikan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD ordusunun İran’a yönelik haftalarca sürebilecek muhtemel bir operasyona hazırlandığı iddia edildi. Yetkililer, ABD ordusunun bu kez sadece nükleer altyapıyı değil, İran devlet ve güvenlik tesislerini de vurabileceğini aktardı. ABD, geçen haziran ayında İsrail ile İran arasındaki 12 Gün Savaşı’na müdahil olup İran’ın nükleer tesislerini vurmuştu.

MÜZAKERELERE CENEVRE’DE DEVAM

AMERİKAN Axios haber sitesine göre İran nükleer müzakerelerinin ikinci turunun önümüzdeki salı günü İsviçre’nin Cenevre kentinde devam etmesi bekleniyor. Görüşmelere ABD tarafından yine Özel Temsilci Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’in katılması öngörülüyor. İran heyetinin başında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin yer alması, arabulucu ülke Umman’ın Dışişleri Bakanı Bedr el Busaidi’nin de katılması bekleniyor.

Öncesinde Witkoff ile görüşme neticesinde bir belge hazırlayan Busaidi’nin bu belgeyi Muskat’ı ziyaret eden İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’ye ilettiği belirtildi.

DEVRİK ŞAH’IN OĞLUNDAN TRUMP’A ÇAĞRI

- DEVRİK İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi, dün Münih Güvenlik Konferansı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada ‘İslam Cumhuriyeti’nin sona ermesinin vakti geldiğini’ söyleyerek ABD Başkanı Trump’ı İran halkına destek vermeye çağırdı. 1979 İslam Devrimi’nden bu yana sürgünde olan ve İran’a ayak basmamış olan 65 yaşındaki Rıza Pehlevi, İran halkının rejimi düzeltmek istemediğini, onu ortadan kaldırmak istediğini belirterek yardımcı olunmasını istedi. Aralık ayı sonunda hayat pahalılığına karşı başlayan ve rejim karşıtı bir ayaklanmaya dönüşen gösterilerde binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Muhalefetin baskı altında olduğu İran’da ABD’de sürgün yaşayan Pehlevi umut olmuş, protestolarda Şah dönemi bayrakları ve Pehlevi posterleri açılmıştı.