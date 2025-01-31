Trump’tan iki tartışmalı kararname daha: Kaçaklar Guantanamo’ya öğrenciler ülkelerine

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Yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlarla yeni dönemine hızlı bir başlangıç yapan ABD Başkanı Donald Trump, yasadışı göçmenleri Küba’daki ABD üssü Guantanamo’ya hapsetmeyi planlarken Filistin’e destek veren üniversite öğrencilerini de ülkelerine göndermeyi amaçlıyor. Trump, ülkeye kaçak giren ‘suçlu göçmenlerin’ gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi’nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını verdi. Trump açıklamasında, “Bazıları o kadar kötü ki onları tutacak ülkelere bile güvenmiyoruz, çünkü geri gelmelerini istemiyoruz. Bu yüzden onları Guantanamo’ya göndereceğiz” dedi.

KÜBA’DAN SERT TEPKİ

Trump’ın kararına ilk tepki Küba’dan geldi. Devlet Başkanı Díaz-Canel kararı ‘vahşet’ olarak nitelendirirken Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, bu adımın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve Washington’ı işgal altındaki topraklarda işkence yapmakla itham etti. BM Sözcüsü Stephane Dujarric de, Trump’ın açıklamasına tepki göstererek Trump’ı eleştirdi.

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GÖSTERİCİLER HEDEFTE

Trump, önceki gün Filistin’e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine olanak tanıyan ‘antisemitizmle mücadele’ temalı başkanlık kararnamesini kabul etti. Söz konusu kararname, ABD’de Filistin’i destekleyen ve bu kapsamda çeşitli gösterilere katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralıyor.

Kararnameye göre, Dışişleri, Eğitim ve İç Güvenlik Bakanlığı ortak çalışarak, antisemitik eylemlere katılan yabancı öğrenciler hakkında raporlar hazırlayabilecek ve “gerekli olduğu takdirde” bu tür yabancıların sınır dışı edilmesine yönelik adımları atabilecek.

‘SURİYE’DEN ASKER ÇEKECEĞİM DEMEDİM’

ABD Başkanı Donald Trump, Gazzelileri Mısır ve Ürdün’e yerleştirme planında kararlı. Mısır ve Ürdün’den Trump’ın açıklamalarına tepki gelse de, Trump dün Beyaz Saray’da bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, “Mısır ve Ürdün, Gazzelileri sınırlarına kabul edecek. Yapacaklar, yapacaklar. Biz onlar için çok şey yapıyoruz. Onlar da bunu yapacak” ifadelerini kullandı. Trump, ABD’nin Suriye’den asker çekeceği iddialarına yönelik de, “Suriye’den asker çekeceğimi söylemedim. Ben ABD’nin Suriye’de işi olmadığını söyledim. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok. Suriye konusunda bir karar vereceğiz” dedi.