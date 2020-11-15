DHA-Fotoğraf: AP
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Trump'tan iddialı açıklama! 'Biz kazanacağız'
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz kazanacağız. Yüzbinlerce kişi DC'de (Washington) desteklerini gösteriyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden destekçileri tarafından ülkenin başkenti Washington DC'de başkanlık seçim sonuçlarına karşı düzenlenen yürüyüşe dair açıklamada bulundu. 'Biz kazanacağız' diyen Trump, "Yüzbinlerce kişi DCde (Washington) desteklerini gösteriyor. Onlar, hileli ve yozlaşmış bir seçimi desteklemeyecekler" ifadelerini kullandı.
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