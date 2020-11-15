Trump'tan iddialı açıklama! 'Biz kazanacağız'

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden destekçileri tarafından ülkenin başkenti Washington DC'de başkanlık seçim sonuçlarına karşı düzenlenen yürüyüşe dair açıklamada bulundu. 'Biz kazanacağız' diyen Trump, "Yüzbinlerce kişi DCde (Washington) desteklerini gösteriyor. Onlar, hileli ve yozlaşmış bir seçimi desteklemeyecekler" ifadelerini kullandı.