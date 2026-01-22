×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'tan ICE gerilimine karşı orduya hazırlık talimatı

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Minneapolis#ICE
Trumptan ICE gerilimine karşı orduya hazırlık talimatı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 09:20

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, göçmenlik uygulamalarına karşı protestoların sürdüğü Minneapolis kentine olası bir konuşlanma için orduya ilave asker hazırlama talimatı verdiği öne sürüldü.

Haberin Devamı

İsmi açıklanmayan bir savunma yetkilisi, konuya dair Associated Press'e konuştu.

ABD'li yetkili, North Carolina'daki Fort Bragg üssünde konuşlu onlarca aktif görevdeki askere, Minneapolis'e "Konuşlanmaya hazır ol" emri verildiğini söyledi.

Yetkili, birliklerin görevlendirilmesi halinde Minneapolis'te sivil otoritelere destek sağlayacağını belirterek, bu tür hazırlık emirlerinin rutin olduğunu ve askerlerin mutlaka sahaya gönderileceği anlamına gelmediğini vurguladı.

Hazırlık emrinin, Trump yönetiminin göçmenlik uygulamalarına karşı Minneapolis'te artan protestoların ardından geldiği kaydediliyor.

Trumptan ICE gerilimine karşı orduya hazırlık talimatı

Haberin Devamı

ICE POLİSLERİNİN ABD'Lİ KADINI ÖLDÜRMESİ 

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin, ICE memurlarını "ezmeye çalıştığı ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Gözden KaçmasınABD polisinden sert müdahale: 10 binden fazla gözaltıABD polisinden sert müdahale: 10 binden fazla gözaltıHaberi görüntüle

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında, Minneapolis'te kadını vurulmasını "trajedi" olarak nitelendirerek, "(ICE yetkilileri) Bazen hata yapacaklar. Zaman zaman bu olabilir. Bazen bu korkunç şekilde olabilir." demişti.

Gözden KaçmasınTrumptan Minnesotaya operasyon sinyali: Hesap vakti yaklaşıyorTrump'tan Minnesota'ya operasyon sinyali: 'Hesap vakti yaklaşıyor'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınSokak ortasında infaz ortalığı karıştırdı: ABD, barut fıçısı...Sokak ortasında infaz ortalığı karıştırdı: ABD, barut fıçısı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Minneapolis#ICE

BAKMADAN GEÇME!