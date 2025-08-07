×
Trump'tan İbrahim Anlaşmaları paylaşımı: 'Orta Doğu ülkelerinin katılması benim için çok önemli'

Güncelleme Tarihi:

#Trump#İbrahim Anlaşmaları#Orta Doğu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 15:16

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah kapasitesinin tamamen ortadan kaldırıldığını belirtti. Trump, bu gelişmeye paralel olarak, Orta Doğu ülkelerinin İbrahim Anlaşmalarına dâhil olmasının bölgesel istikrar açısından gerekli olduğunu savundu.

Trump, Truth Social sosyal medya platformunda bir dizi paylaşım yaptı.

İran'a ilişkin paylaşımında Trump, "İran tarafından üretilen nükleer cephane tamamen yok edildiğine göre bütün Orta Doğu ülkelerinin İbrahim Anlaşmalarına katılması benim için çok önemli" ifadesini kullandı.

Trump, İbrahim Anlaşmalarına katılmanın bölgede "barışı sağlayacağını" savundu.

NÜFUS SAYIMI TALİMATI

Öte yandan Trump, "son derece doğru" bir nüfus sayımı yapılması için Ticaret Bakanlığına talimat verdiğini açıkladı. Düzensiz göçmenlerin bu sayımda yer almayacağını belirten Trump, 2024'teki seçimlerden elde edilen verilerin de kullanılacağını kaydetti.

Trump, "Ülkemizde yasa dışı bulunan kişiler nüfus sayımına dahil edilmeyecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, bugün uygulanmaya başlanan gümrük vergilerinin "beklenmeyen seviyede ülkeye girdiğini" belirtti.

İBRAHİM ANLAŞMALARI

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngören İbrahim Anlaşmaları, ilk olarak 2020 yılında dönemin ABD Başkanı Trump'ın öncülüğünde imzalanmıştı.

Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas, Sudan, Mısır ve Ürdün, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmuştu.

