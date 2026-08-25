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Trump'tan Hürmüz uyarısı: Sıfır tolerans

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Hürmüz
Trumptan Hürmüz uyarısı: Sıfır tolerans
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 17:52

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, tüm mayınların kaldırıldığını veya imha edildiğini belirterek yeniden mayın döşeyenlere müdahale edileceği uyarısında bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların kaldırıldığını veya imha edildiğini açıkladı. Trump, İran'a yeni mayın döşenmesi durumunda gemi ve teknelerin "derhal ve sistematik olarak imha edileceği" uyarısında bulundu.

TRUMP: TÜM MAYINLAR KALDIRILDI

Trump, ABD Donanması'ndan aldığı bilgilere dayanarak Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularında bulunan tüm mayınların kaldırıldığını ve/veya imha edildiğini belirtti.

ABD Başkanı, İran'a yeni mayın döşenmesine yönelik açık bir mesaj gönderildiğini ifade ederek, bu girişimde bulunacak herhangi bir gemi veya teknenin hedef alınacağını söyledi.

"SIFIR TOLERANS POLİTİKASI TAM OLARAK UYGULANIYOR"

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

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Trump açıklamasında, "Uzay Kuvvetleri aracılığıyla, tıpkı Kazık Dağı ve daha önce imha edilen diğer üç nükleer tesis gibi, Boğaz'ın her karışını izliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca mayın yerleştirilmesine ilişkin "sıfır tolerans politikasının" tam olarak uygulandığını vurguladı.

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#ABD#Trump#Hürmüz

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