Trump'tan Hürmüz uyarısı: Sıfır tolerans

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların kaldırıldığını veya imha edildiğini açıkladı. Trump, İran'a yeni mayın döşenmesi durumunda gemi ve teknelerin "derhal ve sistematik olarak imha edileceği" uyarısında bulundu.

TRUMP: TÜM MAYINLAR KALDIRILDI

Trump, ABD Donanması'ndan aldığı bilgilere dayanarak Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularında bulunan tüm mayınların kaldırıldığını ve/veya imha edildiğini belirtti.

ABD Başkanı, İran'a yeni mayın döşenmesine yönelik açık bir mesaj gönderildiğini ifade ederek, bu girişimde bulunacak herhangi bir gemi veya teknenin hedef alınacağını söyledi.

"SIFIR TOLERANS POLİTİKASI TAM OLARAK UYGULANIYOR"

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

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Trump açıklamasında, "Uzay Kuvvetleri aracılığıyla, tıpkı Kazık Dağı ve daha önce imha edilen diğer üç nükleer tesis gibi, Boğaz'ın her karışını izliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca mayın yerleştirilmesine ilişkin "sıfır tolerans politikasının" tam olarak uygulandığını vurguladı.