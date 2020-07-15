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hürriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 15.07.2020 - 17:04,Son Güncelleme:

Trump'tan heyecanlandıran aşı tweeti

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Trump'tan heyecanlandıran aşı tweeti
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ABD başkanı Donald Trump Twitter hesabından koronavirüs aşısı tweeti paylaştı.

ABD başkanı Donald Trump resmi Twitter hesabından koronavirüs aşısıyla ilgili heyecan yaratan bir tweet paylaştı. 

Trump "Aşıda harika haber!" ifadesini kullandığı tweetiyle aşı çalışmalarında sona gelindiği sinyalini verdi. 

Trumptan heyecanlandıran aşı tweeti

ABD'de devam eden aşı çalışmalarında insan deneylerine başlandığı ve son aşamaya gelindiği de gelen haberler arasındaydı. 

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde, "Şu anda Covid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." açıklamasını yapmıştı. 

Bilimsel alanda da ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Trump, "Şu anda Covid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Covid-19 aşısında son aşamaya gelindi
Covid-19 aşısında son aşamaya gelindi
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