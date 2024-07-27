Trump'tan Harris'e zehir zemberek sözler: 3 hafta önce bir hiçti... Anketlerde fark kapanıyor mu?

Haberin Devamı

ABD Başkanlık yarışında kıyasıya mücadele devam ederken kullanılan söylemlerin sertliği de artıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve ABD eski Başkanı Donald Trump, olası Demokrat Partili rakibi Kamala Harris'i sert sözlerle hedef aldı. Trump, Harris hakkındaki yorumları Florida, West Palm Beach'teki Turning Point USA Believers Zirvesi'nde konuşan Trump, Kamala Harris'i ABD sınırı koruyamamakla suçladı. Trump bu sözleri ile daha önce medya kuruluşların Harris'i sınır bekçisi ilan ettiklerini ancak şimdi asla böyle bir şey demediklerine yönelik atıfta bulundu.



'3 HAFTA ÖNCESİNE KADAR BİR HİÇTİ'

Trump, Harris hakkında "Üç hafta önce, o bir hiçti, başarısız bir başkan yardımcısıydı ve milyonlarca insanın geçtiği sınırı koruyamayan başarısız bir yönetim gösterdi. Ve onu önce 'sınır bekçisi' ilan etmişlerdi ama şimdi öyle bir şey söylemediklerini ifade ediyorlar" dedi. Trump sözlerini "Bu söylediklerini her yerden siliyorlar çünkü tarihimizin en kötü sınır güvenliğine sahibiz. 3,5 sene önce ise en iyisine sahiptik" diye ekledi.

Haberin Devamı

HARRİS'İ KINAYAN YASA

Başkan Biden, 2021 yılında Harris'i Orta ve Güney Amerika'dan gelen kitlesel göçün temel nedenlerini ele almak üzere görevlendirdi. Biden ayrıca Mart 2021'de Harris'in güney sınırındaki göçmen akını gibi sorunları ele almak için Meksika, Guatemala, Honduras ve El Salvador ile kurulan koordinasyon çabalarına öncülük ettiğini açıklamıştı. Bu hafta Temsilciler Meclisi, sınır güvenliği konusunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kınayan bir yasa tasarısını da kabul etti. Karar tasarısı 220-196 oyla geçti.

TRUMP, RAKİBİNİN ADINI BİLEREK Mİ YANLIŞ SÖYLÜYOR?

Öte yandan Trump, kendisinin Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adını sürekli yanlış telaffuz etmesine de değindi. "İsmini yanlış telaffuz etmem acıkası umrumda değil" diye belirten Trump "İnsanlar bilerek yanlış telaffuz ettiğimi düşünüyor ama isminin birçok söyleniş şekli olduğunu duydum." dedi. Trump'ın Kamala Harris'in ismini bilerek yanlış söylediği düşünülüyor. Kamala ismi Hintçe'den geliyor. Trump'ın bu yolla Harris'in kökenlerine gönderme yaptığı iddia ediliyordu. Trump konuşmasını "Harris'i ezici bir şekilde yenmemiz gerek" diyerek ve seçmenlerinden oy isteyerek bitirdi.

Haberin Devamı

KAMALA HARRİS'İN BAŞKAN ADAYI OLMASI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta aday olmayacağını açıklamış ve yarıştan çekilmişti. Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak önümüzdeki ay yapılacak olağan kongresinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i açıklaması bekleniyor. Harris'in başkan adaylığı için Demokrat Parti içerisinde yeterli delegeyi sağladığı açıklanmıştı.

ANKETLERDE TRUMP AZ FARKLA ÖNDE

Anketlerde de Trump az farkla da olsa önde görünüyor. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı son ankete göre Trump, kayıtlı 1000 seçmenin yüzde 49'unun desteğini alırken Harris, yüzde 47'de kaldı. Harris'in performansının Biden'dan daha iyi olduğu belirtilirken yayınlanan anketler ile Trump'ın söylemlerini sertleştirdiği belirtiliyor.