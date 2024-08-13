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Trump’tan Harris’e sahte miting çıkışı: ‘Meydanı yapay zekâyla doldurdunuz’

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#ABD#Donald Trump#Kamala Harris
Trump’tan Harris’e sahte miting çıkışı: ‘Meydanı yapay zekâyla doldurdunuz’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 07:00

ABD’de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i manipüle edilmiş fotoğrafla mitingini kalabalık göstermekle suçladı.

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Kendi sosyal medya platformu Truth Social’da bir dizi paylaşım yapan Trump, geçen çarşamba salıncak eyaletlerden Michigan’da bulunan Detroit’te düzenlenen bir Harris-Walz mitingini gösteren fotoğrafın “yapay zekâ ile üretildiğini” öne sürdü. Kalabalığın büyüklüğü etkinliğe ait videolarda görünmesine karşın, “O bir hilebaz. Onu karşılamaya gelen hiçkimse yoktu ama kalabalık neredeyse 10 bin kişi gibi görünüyor. Aynısını konuşmalarındaki sahte kalabalıklarda da yapıyor. Demokratlar seçimleri böyle kazanıyorlar.  Hile yaparak” ifadeleriyle görüntülerin oynanmış olduğunu iddia etti. Trump, Kamala Harris’in uçağının yansımasında kalabalığın görünmemesinin manipülasyonun kanıtı olduğunu savundu. Bunun “seçimlere mühalede” anlamına geleceğini savunan Trump, Harris’in seçim yarışından diskalifiye edilmesi gerektiğini söyledi. Harris’in kampanya ekibi ise Trump’ın iddialarını alaya alarak, sosyal medyadan verdikleri cevapta, “Trump’ın unutmuş olma ihtimaline karşı, salıncak eyaletlerde yapılan mitingler tam olarak böyle görünür” ifadelerini kullandı.

 

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#ABD#Donald Trump#Kamala Harris

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