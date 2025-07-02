Trump'tan Hamas'a ateşkes uyarısı: 'Durum giderek kötüleşir'... İsrail anlaşmayı kabul etti

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Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, temsilcilerinin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Gazze'de ateşkes sağlanması için yapılan çalışmalara değinen Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetti.

Başkan Trump, "Orta Doğu'nun iyiliği için umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü bu daha iyi olmayacak, sadece daha kötü olacak" değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL YİNE SALDIRDI: 29 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail, sabah saatlerinde Gazze'ye yönelik yeni saldırı başlattı. Gazzeli yetkililer, İsrail saldırılarında ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında insani yardıma ulaşmaya çalışan 10 kişinin yer aldığı bilgisini paylaştı.

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Trump, daha önce yaptığı açıklamada, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran konularını ele alacaklarını duyurmuştu.

Gazze'de Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, bölgedeki hastanelerde durumun kritik olduğunu bildirdi ve elektrik kesintilerinin sürmesi durumunda kısa sürede çok sayıda hastanın hayatını kaybedebileceğini dile getirdi.

ABD'NİN İSRAİL'E TEKLİFİ

ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes karşılığında, İsrail'de aşırı sağın tepkisini yumuşatmak için Tel Aviv yönetimine siyasi kazanımlar sunacağı iddia edildi.

Haaretz gazetesinin İsrail, ABD ve Arap ülkelerindeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Gazze'de ateşkes karşılığında ABD'nin Suriye konusunda İsrail'e teklif sunabileceği öne sürüldü. İsrail'in, Suriye'de işgal ettiği bazı topraklardan, özellikle Golan'ın doğu yamaçlarında sivil halkla sürtüşme yaşanan bölgelerden çekilmeyi kabul edebileceği ancak Şeyh (Hermon) Dağı'ndan çekilmeyi kabul etmediği ve ABD'den bu konuda destek istediğine işaret edildi.

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Trump'ın, Gazze'ye saldırıların sona ermesi karşılığında bu talebi kabul edebileceği ancak Suriye ile İsrail arasında tam bir barış anlaşmasının imzalanmasının hala uzak bir ihtimal olduğu vurgulandı. Suudi Arabistan'ın Gazze'ye saldırılar sona ermeden İsrail ile normalleşme için masaya oturmak istemediği belirtilerek Gazze'ye saldırıların son bulmasının hem ABD Başkanı Trump'a hem de Netanyahu'ya siyasi kazanç sağlayabileceği yorumu yapıldı.

Trump, İran ile çatışmanın sona ermesinin ardından İsrail'de Netanyahu hakkındaki yargılama sürecinin durdurulmasını istemişti. İsrail yargısı, Netanyahu'nun davasını erteleme kararı almıştı.

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BÖLGE ÜLKELERİYLE İSRAİL ARASINDA NORMALLEŞME İDDİASI

Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin tesisi için görüşmelerin yeniden başlatılması ve Suriye'nin "düşmanlığın sona erdiği" yönünde bir açıklama yapmasının yanında Umman ile ilişkilerin normalleşmesinin de İsrail'e sunulacak kazanımlar arasında yer aldığı iddia edildi. Sunulan bu kazanımlarla, Gazze'de ateşkese karşı çıkan İsrail aşırı sağının tutumunun yumuşatılmasının amaçlandığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, gelecek hafta ABD Başkanı Trump ile görüşmek için ABD'ye gideceğini doğruladı.

Trump'ın yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşeceklerini dile getiren Netanyahu, ticaret anlaşmasına ulaşmak için görüşme yapacaklarını ve Kongre ve Senato liderleriyle detaylarını açıklayamayacağını güvenlik konularını görüşeceklerini söyledi.