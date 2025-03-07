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Trump'tan Hamaney'e anlaşma mektubu

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#İran#Hamaney
Trumptan Hamaneye anlaşma mektubu
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 15:28

ABD Başkanı Donald Trump anlaşma için İran liderine mektup gönderdiğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir anlaşma müzakere etmek için mektup gönderdiğini belirtti.

Trump, Fox Business Network'e verdiği demeçte, İran lideri Hamaney'e dün bir mektup gönderdiğini ve İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini vurguladı.

Trump, "Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut." dedi.

ABD Başkanı Trump, geçen ay İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtmişti.

Anlaşma konusunda derhal çalışılmaya başlanması gerektiğinin altını çizen Trump, "Anlaşma imzalanıp tamamlandığında Orta Doğu'da büyük bir kutlama yapmalıyız. Tanrı, Orta Doğu'yu korusun." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP, "İRAN'A MAKSİMUM BASKI" POLİTİKASINI YENİDEN HAYATA GEÇİRİYOR

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Beyaz Saray'daki imza töreninde "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu belirtmişti.

Trump, başkanlığı döneminde İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunarak, İran'la anlaşmanın mümkün olup olmayacağını göreceklerini ancak ne gerekiyorsa onu yapacağını söylemişti.

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#Donald Trump#İran#Hamaney

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