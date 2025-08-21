Trump’tan günün incileri... ‘Netanyahu ve ben savaş kahramanıyız’

Haberin Devamı

Muhafazakâr Mark Levin’in radyo programına katılan Trump, Netanyahu için “O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de (savaş kahramanıyım). Kimsenin umrunda değil. Ama benim umrumda. O savaş uçaklarını ben yolladım” diye konuştu. Haziran ayında İsrail, İran’ın nükleer tesislerine 12 gün süren bir savaş kampanyası yürütmüş, bir çok hedefi vurmuştu. Amerika da İsrail’in kampanyasına katılmış, Fordo, Natanz ve İsfahan’daki tesislerini vurmuştu. Yeraltındaki Fordo nükleer tesisine Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçakları dünyanın en büyük sığınak delen bombalarından atmıştı.

‘UKRAYNA’DA BARIŞI SAĞLAYIP CENNETE GİTMEK İSTİYORUM’

ABD Başkanı Donald Trump, önceki sabah saat 08.00’de “Fox & Friends” programına bağlanarak Ukrayna savaşını çözerek cennete gitmek istediğini söyledi. 79 yaşındaki Trump, öteki tarafla ilgili durumunun çok da iyi olmadığını belirterek “Mümkünse cennete gitmek istiyorum. İyi durumda olmadığımı duyuyorum. Ama eğer cennete gidebilirsem, bunun sebeplerinden biri de bu olacak” diye konuştu.

UKRAYNA’YA HAVA DESTEĞİ MÜMKÜN

Beyaz Saray’da Ukrayna ve Avrupa liderleriyle yapılan görüşmeyi değerlendiren Trump, Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri çerçevesinde ABD’nin havadan destek verebileceğini söyledi. Trump’ın işaret ettiği hava desteğinin, ABD pilotlarının savunma operasyonlarına katılması, Rus füzelerine karşı koruma sağlaması, hava yakıt ikmali ya da askeri ekipman taşımacılığı gibi görevleri kapsayabileceği düşünülüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Ukrayna’da sahada asker bulundurmayacağını kesin bir dille belirttiğini açıklamıştı.

UCM’YE YAPTIRIM KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) dört hakiminin “İsrail aleyhindeki tutumları” nedeniyle yaptırım listesine alındığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM yargıçları Kimberly Prost (Kanada) ile Nicolas Guillou’nun (Fransa) yanı sıra savcı yardımcıları Nazhat Shamim Khan (Fiji) ve Mame Mandia Niang’ı (Senegal) yaptırım listesine aldıklarını duyurdu. Rubio, söz konusu kişilerin ABD ve İsrail vatandaşlarına karşı yürütülen soruşturmalar ve dava süreçlerine ilgili ülkelerin onayı olmadan katıldıklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı, UCM’nin faaliyetlerini ‘politikleştirilmiş, yetkiyi kötüye kullanan ve ABD ile İsrail’in ulusal güvenliğine tehdit oluşturan’ diye nitelendirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu da yaptırım kararından memnun olduğunu belirtti. Netanyahu, “İsrail aleyhine yürütülen karalamalara karşı kararlı bir adım oldu” dedi.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı karara tepki gösterdi. Bakanlık, Fransız hakim Nicolas Guillou’ya uygulanan yaptırımların “bağımsız yargı ilkesine aykırı” olduğunu belirtti. Belçika Dışişleri Bakanlığı da kararı kınayan bir açıklama yayınladı.