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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 22:27,Son Güncelleme:

Trump'tan Güney Afrika'ya 'covid-19 yardımı' teklifi

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Trump'tan Güney Afrika'ya 'covid-19 yardımı' teklifi
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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa'ya yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yardım teklifinde bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Ramaphosa, Kovid-19'la mücadelenin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Trump, Güney Afrika'ya pandemiyle mücadele çabalarını desteklemek için ek yardım teklifinde bulundu.

Başkan Trump, her iki ülke de pandemiyle mücadele verirken ABD'nin Güney Afrika halkının yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.

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