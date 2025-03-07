Trump’tan Güney Afrika’ya "çiftçi" yaptırımı: Tüm federal finansmanı durduruyoruz

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ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak tarihinden bu yana birçok ülkeye yaptırım uyguladı, uygulamaya da devam ediyor.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan açıklama yapan Başkan Trump, "Güney Afrika, ülkedeki uzun süreli çiftçilere korkunç davranıyor. Topraklarına ve çiftliklerine el koyuyorlar ve bundan çok daha kötü. Şu anda olmak için kötü bir yer ve tüm federal finansmanı durduruyoruz" dedi.

"GÜNEY AFRİKA'DAN KAÇMAK İSTEYEN TÜM ÇİFTÇİLER HIZLI BİR VATANDAŞLIK SÜRECİYLE ABD’YE DAVET EDİLECEKTİR"

Bir adım daha ileriye gideceklerini kaydeden Trump, "Güney Afrika'dan güvenlik nedeniyle kaçmak isteyen tüm çiftçiler, aileleriyle birlikte hızlı bir vatandaşlık süreciyle ABD’ye davet edilecektir. Bu süreç derhal başlayacaktır" ifadelerini kullandı.