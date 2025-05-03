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Trump'tan gündeme oturan paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Papa#Sosyal Medya
Trumptan gündeme oturan paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 09:25

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Papa'nın kendisi olmak istediğine dair şaka yaptıktan sonra kendisini Katoliklerin ruhani lideri olarak gösteren fotoğrafını paylaştı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in ölümünün ardından bir sonraki Papa olmak istediğine dair şaka yaptı.

"Bir sonraki Papa olmak isterdim" ifadesini kullanan Trump, kendi sosyal medya platformunda Papa gibi giyindiği bir resim yayınladı.

Söz konusu görsel, Washington saatiyle 22.30'da yayınlanmasının ardından sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı. Bundan yarım saat sonra aynı fotoğraf Beyaz Saray'a ait resmi X hesabından da paylaşıldı.

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#Trump#Papa#Sosyal Medya

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