Trump'tan gündeme oturan paylaşım

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ABD Başkanı Donald Trump, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in ölümünün ardından bir sonraki Papa olmak istediğine dair şaka yaptı.

"Bir sonraki Papa olmak isterdim" ifadesini kullanan Trump, kendi sosyal medya platformunda Papa gibi giyindiği bir resim yayınladı.

Söz konusu görsel, Washington saatiyle 22.30'da yayınlanmasının ardından sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı. Bundan yarım saat sonra aynı fotoğraf Beyaz Saray'a ait resmi X hesabından da paylaşıldı.