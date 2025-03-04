×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'tan gümrük vergileri konusunda Kanada'ya yeni tehdit

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Kanada#ABD
Trumptan gümrük vergileri konusunda Kanadaya yeni tehdit
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 21:27

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşı gümrük vergileri koyacaklarını açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya, "ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır." yanıtını verdi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin gümrük vergileri konusunda konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya karşılık verdi.

Trump, "Lütfen Kanada Valisi Trudeau'ya söyleyin; ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır." ifadesini kullandı.

TRUDEAU'DAN TRUMP'A AĞIR SÖZLER

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin, en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söylemişti.

ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada, 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı. Trudeau, bu vergilerin 30 milyar dolar değerindeki mallara hemen, geri kalan 125 milyar dolar değerindeki ürünlere ise 21 gün içinde uygulanacağını belirtmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Kanada#ABD

BAKMADAN GEÇME!