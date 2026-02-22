×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'tan Grönland hamlesi: Hastane gemisi yola çıkıyor

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Grönland#Donald Trump
Trumptan Grönland hamlesi: Hastane gemisi yola çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 11:21

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle topraklarına katmak istediğini söylediği Grönland'a, "hastalara hizmet sunulması için" bir hastane gemisi göndereceklerini bildirdi.

Haberin Devamı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastane gemisinin Grönland'a gitmek üzere "yolda olduğunu" belirtti.

Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Louisiana Valisi Jeff Landry ile çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Trump, "Harika bir hastane gemisini Grönland'a, orada bakılmayan hastalara bakılması için gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Grönland sakinleri, daha önce, Trump'ın Ada'ya yönelik politikasına karşı çıkmış, Danimarka'ya bağlı sosyal yardım sistemiyle ücretsiz sağlık hizmeti alabilmelerinden memnun olduklarını dile getirmişti.

Trumptan Grönland hamlesi: Hastane gemisi yola çıkıyor

ABD İLE NATO ARASINDA GRÖNLAND ANLAŞMASI

Haberin Devamı

Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Gözden KaçmasınUkraynada terör saldırısı: Lviv, peş peşe patlamalarla sarsıldıUkrayna'da terör saldırısı: Lviv, peş peşe patlamalarla sarsıldıHaberi görüntüle

Davos'taki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını belirten Trump, bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Trumptan Grönland hamlesi: Hastane gemisi yola çıkıyor

'HARİKA BİR ÇÖZÜM OLACAK'

Trump, sosyal medya hesabından Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Grönland ile ilgili olarak "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını aktaran Trump, tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etmişti.

Gözden Kaçmasınİsrail, Gazzeyi savaş uçakları ve toplarla hedef aldıİsrail, Gazze'yi savaş uçakları ve toplarla hedef aldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Grönland#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!