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Trump'tan Grönland açıklaması: Süresiz anlaştık

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Grönland#ABD Güvenlik Kontrolü
Trumptan Grönland açıklaması: Süresiz anlaştık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 01:29

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Grönland'da "kalıcı güvenlik kontrolü" için Danimarka ile anlaştığını ve bu kapsamda adada büyük bir askeri varlık oluşturma sürecine başlayacaklarını açıkladı.

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ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland konusunda Danimarka ile bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Trump, açıklamasında, "ABD'nin, Danimarka ve Grönland ile ABD’ye Grönland’daki güvenlik ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol hakkı tanıyan ve ABD’nin endişelerini tamamen gideren bir anlaşma imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın ABD'ye bir maliyetinin olmadığını belirten Trump, bu anlaşma ile Washington'ın Grönland üzerinde askeri anlamda her türlü varlık göstermeye hak kazandığını vurguladı.

Trump, şöyle devam etti:

"Ayrıca, bundan böyle hiçbir ABD düşmanı, bizim açık yazılı onayımız olmadan asla Grönland’da üs kuramaz, Grönland’da askeri varlık gösteremez veya Grönland’da hassas yatırımlar yapamaz."

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Bu anlaşmanın "süresiz" olduğunu kaydeden Trump, "Grönland’ın uygun bölgelerinde geniş çaplı bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız." ifadesine yer verdi.

 

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#Trump#Grönland#ABD Güvenlik Kontrolü

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