Trump'tan 'Grönland' açıklaması

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 09:17

ABD Başkanı Donald Trump, "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle Grönland'e ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı. Trump, bu sebeple burası için özel temsilci atadıklarını belirtti.

Noel tatili için Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, inşa edecekleri yeni savaş gemileriyle ilgili duyurusunun ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

ABD Başkanı, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamasıyla ilgili bir soruya yanıt verirken, bu atamanın kendilerinin Grönland'e verdikleri önemi gösterdiğini söyledi.

Trump, "Grönland'e madenler için değil, finansal güvenlik için ihtiyacımız var. Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var. Grönland'e bakarsanız, kıyı şeridini baştan sona gözden geçirirseniz, her yerde Rus ve Çin gemileri olduğunu görürsünüz. Ulusal güvenlik için ona ihtiyacımız var. Oraya sahip olmalıyız, Grönland çok önemli." diye konuştu.

Landry'nin çok iyi anlaşmalar yapabilen önemli bir isim olduğunu ifade eden Trump, Grönland konusunda kendisine güvendiğini kaydetti.

