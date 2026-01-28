×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'tan gerilimi tırmandıracak açıklama: İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var

Güncelleme Tarihi:

#Trump#İran#Donanma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 15:20

ABD Başkanı Donald Trump, büyük bir donanmanın İran'a doğru yolda olduğunu bildirdi. İran'a anlaşma yapma çağrısında bulunan Trump, "zamanın tükendiğini" kaydetti.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran’a ABD’ye ait büyük bir donanmanın İran’a doğru hızla ilerlediğini belirtti.

Trump paylaşımında, “İran’a doğru devasa bir armada yola çıktı. Büyük bir güç, kararlılık, coşku ve amaçla çok hızlı şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Trumptan gerilimi tırmandıracak açıklama: İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var

"VENEZUELA'YA GÖNDERİLENDEN DAHA BÜYÜK BİR FİLO"

İran ile yaşanan gerilime ilişkin dün yaptığı açıklamayı yineleyen Trump, İran'a karşı gönderilen donanmanın Venezuela'ya ablukaya alan filodan daha büyük olduğunu duyurdu.

Gözden KaçmasınKörfez ülkelerinden ABDyi zorda bırakan İran kararı: Trumpın askeri seçenekleri nelerKörfez ülkelerinden ABD'yi zorda bırakan İran kararı: Trump'ın askeri seçenekleri neler?Haberi görüntüle

ABD Donanması'nın en büyük uçak gemilerinden Abraham Lincoln'ün de bölgeye sevk edildiği bilgisini veren Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Haberin Devamı

"İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var. Bu, Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo ve başında uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela örneğinde olduğu gibi, gerekmesi halinde görevini hız ve şiddetle yerine getirmeye hazır; istekli ve muktedir."

Trumptan gerilimi tırmandıracak açıklama: İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var

İRAN'A MÜZAKERE TALEBİ

ABD Başkanı, İran'ın "masaya oturmasını ve müzakerelere devam etmesini" talep etti. İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini vurgulayan Trump, "konunun gerçekten hayati önemde olduğunun" altını çizdi.

Gözden KaçmasınTrumpa sunulan gizli İran raporları: ABD neden şimdi harekete geçti İşte saldırı hazırlıklarının perde arkasıTrump'a sunulan gizli İran raporları: ABD neden şimdi harekete geçti? İşte saldırı hazırlıklarının perde arkasıHaberi görüntüle

Trump, İran'a olası bir ABD saldırısının çok daha ağır olacağını ifade ederek, şunları sözlerine ekledi:

"Zaman hızla daralıyor. İran’a daha önce de söylediğim gibi: Anlaşma yapın! Yapmadılar ve bunun sonucunda İran’a yönelik büyük yıkıma yol açan “Operation Midnight Hammer” (Gece Yarısı Çekici Operasyonu) gerçekleşti. Bunun yeniden yaşanmasına izin vermeyin."

Trumptan gerilimi tırmandıracak açıklama: İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var

Haberin Devamı

BÖLGEDEKİ SON DURUM

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise Washington’ın İran’a yönelik muhtemel bir askeri harekâtında hava sahaları ve topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Bu tutumun ABD’nin bölgedeki askeri planlarını daralttığı, Washington’ın alternatif olarak Diego Garcia Hava Üssü’nü, bölgede bulunan uçak gemilerini ya da ana karadan havalanacak uzun menzilli bombardıman uçaklarını devreye sokma ihtimallerini ele aldığı ifade edildi.

Trumptan gerilimi tırmandıracak açıklama: İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var

ABD ORDUSUNUN HAZIRLIKLARI

USS Abraham Lincoln uçak gemisinin, Tomahawk füzeleri taşıyan 3 savaş gemisiyle birlikte Hint Okyanusu’nun batısında yer alan ABD Merkez Komutanlığı’nın sorumluluk sahasına girdiği açıklanmıştı. Bu konuşlanmanın İran’a yönelik askeri hazırlık sürecinin bir parçası olarak planlandığı belirtilmişti.

Haberin Devamı

Washington’ın Tahran’a yönelik bir saldırı hazırlığında olduğuna dair iddialar gündemdeki yerini korurken, Trump’ın olası askeri senaryoları değerlendirdiği bildirildi. Trump’ın saldırı talimatı vermesi halinde, bölgede konuşlu USS Abraham Lincoln uçak gemisi 1 ila 2 gün içinde İran hedeflerine yönelik operasyon kabiliyetine ulaşabilecek.

ABD’li yetkililer, bu süreçte bölgeye ilave olarak yaklaşık bir düzine F-15E tipi saldırı uçağının da sevk edildiğini ifade etmişti. Pentagon’un, İran’ın kısa ve orta menzilli füze kapasitesine karşı ABD unsurlarını korumak amacıyla bölgeye ek Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri gönderdiği öne sürülmüştü. Ayrıca ABD ana karasında bulunan uzun menzilli bombardıman uçaklarının yüksek alarm seviyesinde bekletildiği açıklanmıştı.

Gözden KaçmasınTrumptan Suriye değerlendirmesi: Muazzam bir sorunu çözdükTrump'tan Suriye değerlendirmesi: Muazzam bir sorunu çözdükHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınMacronun YPG öfkesi: Şaranın yanıtı, Fransanın hayallerini yıktıMacron'un YPG öfkesi: Şara'nın yanıtı, Fransa'nın hayallerini yıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#İran#Donanma

BAKMADAN GEÇME!