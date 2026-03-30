Trump'tan geri adım: Son anda iptal etti

İsrail basını, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik planladığı geniş çaplı kara harekâtının son anda iptal edildiğini yazdı. İddiaya göre, planın sızdırılması ve bölgesel baskılar, Washington yönetimini geri adım atmaya zorladı.

GİZLİ PLAN İFŞA OLDU

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK'ın da dahil olacağı bir kara operasyonunun detaylarının İran’a sızdığını öne sürdü. Habere göre, bu gelişmenin ardından İran, ülkenin kuzeybatısındaki savunma hatlarını güçlendirdi.

İsrail televizyonunun haberinde, “Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, savaşın başında PJAK güçlerinin İran’a saldırmasını planlamıştı, ancak medya sızıntıları, müttefiklerin lobiciliği ve PJAK'ın kendi tereddütleri Washington’un planı durdurmasına neden oldu” ifadelerine yer verildi.

HEDEF: KORKU BARİYERİNİ KIRMAK

Habere göre, İran dışındaki PKK unsurlarının ABD ve İsrail hava desteğiyle Irak sınırından İran’a girmesi planlandı. Operasyon öncesinde ise İran’ın batısındaki askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlendi.

Planın amacına ilişkin haberde, İran’daki hükümet karşıtı gruplar arasında “korku bariyerini kırmak” ve ülke içinde bir ayaklanmayı tetiklemek olduğu yer aldı.

TRUMP–KÜRT LİDERLER GÖRÜŞMESİ

Haberde yer alan iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump, Irak’taki Kürt liderler Mesud Barzani ve Bafel Talabani ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Axios’a konuşan bir yetkili, “Genel görüş, özellikle Netanyahu’nun görüşü, Kürtlerin mücadeleye katılacağı ve ayaklanacağı yönünde” dedi.

Aynı yetkili, Netanyahu'nun İran’a karşı saldırı ve rejim değişikliği çağrılarını “durmaksızın” gündeme getirdiğini belirtti.

MOSSAD VE CIA İDDİASI

Kanal 12’nin haberinde, Mossad’ın yıllardır PKK ve PJAK unsurlarını İran rejimine karşı kullanmaya yönelik planlar geliştirdiği ve bu süreçte CIA ile birlikte hareket ettiği öne sürüldü.

Rapora göre, Mossad Direktörü David Barnea bu planı İsrail Başbakanı’na sundu ve Washington’da da gündeme getirdi.

Ancak İsrail askeri istihbaratı, planı “fantastik” ve “kusurlarla dolu” olarak değerlendirdi.

“ÇOK RİSKLİ” BULUNDU, MASADAN KALKTI

Kanal 12’ye göre, sürpriz unsurunun ortadan kalkmasıyla Trump operasyonu “çok riskli” olarak değerlendirdi ve iptal kararı aldı.

Haberde, daha sonra ortaya çıkan ikinci bir fırsatın da aynı şekilde iptal edildiği ve planın tamamen rafa kaldırıldığı belirtildi.

Analistlere göre, bu gelişme bölgedeki savaşın seyrini değiştirebilecek kritik bir dönüm noktası olabilir.