Trump’tan geri adım sinyali... Kimse Gazze’den kimseyi kovmuyor

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Gazze Şeridi’nin yeniden inşa sürecinde Filistinlileri komşu ülkelere gönderme planlarıyla dünyanın tepkisini çeken ABD Başkanı Donald Trump, yeni açıklamasında “kimsenin Filistinlileri Gazze’den sınır dışı etmediğini” savundu. İrlanda Başbakanı Micheal Martin’i Beyaz Saray’da ağırlarken basın mensuplarına konuşan Trump, bir muhabirin Martin’e yönelik, “Peki ya Başkan Trump’ın Filistinlileri Gazze’den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz” şeklindeki sorusuna, araya girerek “Hiç kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor” ifadeleriyle yanıt verdi. ABD Başkanı’nın Gazze’yi boşaltma planı İsrail tarafından memnuniyetle karşılanmış, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, nüfusun Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.



HAMAS MEMNUN OLDU

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Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Trump’ın Gazzelilerin kalıcı olarak yerlerinden edilmesi önerisinden geri adım atmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kasım, “Trump’ın açıklamaları Gazze Şeridi halkını yerinden etme fikrinden bir geri çekilmeyi temsil ediyorsa, memnun edicidir. Bu pozisyonun, İsrail’in ateşkes anlaşmasının tüm şartlarını uygulamaya zorlanmasıyla güçlendirilmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi. Arap Birliği ülkeleriyle birlikte, “Filistinlileri sürgün etmeden bölgenin yeniden inşası” üzerine bir karşı plan hazırlayan Mısır da Trump’ın açıklamalarından memnun olduklarını bildirdi.

‘FİLİSTİNLİLERİN DOĞUM HAKLARI ENGELLENDİ’

BM’DEN İSRAİL’E BİR SOYKIRIM SUÇLAMASI DAHA

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan soruşturmada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde cinsel sağlık ve üreme sağlığı tesislerini sistematik bir şekilde yok ederek “soykırım” eylemleri gerçekleştirdiği sonucuna vardı. BM’nin işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrailli yetkililerin “cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerini sistematik olarak yok ederek Gazze’deki Filistinlilerin üreme kapasitesini kısmen yok ettiğini ve bunun iki kategoride soykırım eylemi anlamına geldiğini” tespit etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, raporu sert bir dille kınayarak, “dünyanın gördüğü en kötü iftira vakalarından biri” olarak niteledi.