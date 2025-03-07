Trump’tan Gazzelilere skandal tehdit: Rehineleri vermezseniz ölürsünüz

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Başkan Trump yine Hamas ve Gazzelileri hedef alan sosyal medya paylaşımında bulundu. Hamas’a yeniden “tüm rehineleri sonra değil hemen şimdi serbest bırakın” çağrısı yapan Trump, “yoksa sizin için her şey bitecek” tehdidini savurdu. ABD Başkanı ayrıca “İsrail’e işi bitirmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi gönderiyorum; sözlerime uymazsanız tek bir Hamas üyesi güvende kalmayacak” dedi. Trump’ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçtiğimiz hafta Kongre sürecini atlayarak İsrail’e 4 milyar dolarlık silah göndermek için “acil durum yetkilerini” devreye sokmuştu. Bu silah paketinin içinde 35 bin adet 900 kilogramlık bomba bulunuyor. Trump ayrıca göreve geldikten sonra 7.4 milyar dolarlık başka bir satış daha duyurmuştu.

‘SON UYARIM’ DEDİ

Başkan Trump, Hamas’a ve Gazzelilere son uyarısını yaptığını söyledi. “Hamas liderliğine: Şimdi hâlâ bir şansınız varken Gazze’den ayrılma zamanı. Ayrıca Gazze halkına: Güzel bir gelecek sizi bekliyor, ama rehin tuttuğunuz sürece değil. Eğer öyle yaparsanız, ölüsünüz!” diyen ABD Başkanı “Akıllı bir karar verin” diye ekledi. Açıklamasını büyük harflerle yazılmış bir başka tehditle bitiren Trump, “REHİNELERİ ŞİMDİ SERBEST BIRAKIN, YOKSA SONRA ÖDEYECEĞİNİZ CEZA ÇOK BÜYÜK OLUR!” dedi.

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ARAP PLANINI REDDETMİŞTİ

Trump yönetimi bu hafta Arap ülkelerinin ortaya koyduğu Gazze planını kabul etmeyeceğini söylemişti. Mısır’ın salı günü Kahire’deki acil zirvede sunduğu 53 milyar dolarlık yeniden inşa planına göre, Gazze altı yıl içinde Gazze halkını yerinden etmeden yeniden inşa edilecekti. Beyaz Saray, planı hızla reddetti. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes, salı gecesi yaptığı açıklamada, önerinin “Gazze’nin şu anda yaşanamaz olduğu gerçeğini dikkate almadığını” söyledi ve Trump’ın “Gazze’yi Hamas’tan arındırarak yeniden inşa etme vizyonunun” arkasında durduğunu belirtti.

HAMAS İLE DOĞRUDAN TEMAS

Öte yandan ABD, Hamas ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiğini de teyit etti. Görüşmelerin, ABD vatandaşlığına sahip rehinelerin serbest bırakılması amacıyla yapıldığı belirtildi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt çarşamba günü yaptığı basın toplantısında sürecin devam ettiğini belirterek, “Burada detaylarına girmeyeceğim, çünkü söz konusu olan Amerikan vatandaşlarının hayatıdır,” dedi. The Wall Street Journal’ın haberine göre, taraflar arasındaki ilk temas geçen ay Doha’da gerçekleşmişti. ABD’nin müzakere heyetinden Adam Boehler, Hamas’tan ABD vatandaşı olan rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti. Bu temasın ardından, Hamas 15 Şubat’ta Sagui Dekel Chen’i serbest bıraktı.

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WITKOFF İSRAİL’E GİDECEK

Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önümüzdeki günlerde İsrail’e gitmesi bekleniyor. Witkoff’un Binyamin Netanyahu hükümetine kendisinin bölgeye yapacağı ziyarete kadar ateşkesi koruması çağrısında bulundu. Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde, Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddetse bile ateşkesin sürdürülmesi çağrısı yapan Witkoff’un, söz konusu ziyaretinin çeşitli nedenlerle birkaç kez ertelendiği ve gelecek hafta gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

HAMAS’TAN TRUMP’A YANIT: ‘ESİRLER İÇİN İSRAİL’E BASKI YAP’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze halkına yönelik skandal tehditlerine Hamas’tan yanıt geldi. Filistinli direniş örgütünden yapılan açıklamada, Trump’ın Filistin halkına yönelik tehditlerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki ateşkes anlaşmasından geri adım atmasına destek anlamına geldiği ifade edildi. Hamas Sözcülerinden Hazım Kasım’ın yaptığı açıklamada, “Trump esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgileniyorsa, Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik müzakerelere başlaması için işgal hükümetinin başı Binyamin Netanyahu’ya baskı yapmalı” ifadeleri kullanıldı. Hamas Sözcüsü ayrıca “İsrail’in Trump’ın açıklamalarını Gazze kuşatmasını yoğunlaştırmak ve halkı aç bırakma politikasını sıkılaştırmak için kullanacağı” uyarısında bulundu.