Trump'tan flaş İran-İsrail açıklaması: 'Görüşmeler devam ediyor... Çok yakında barış olacak'

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Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Truth Social hesabından yeni bir açıklama yaptı. Trump, İki ülkenin çatışmayı anlaşmayla bitirmesi gerektiğini söyledi. Açıklamasında, 2 başkanlık döneminde de çeşitli ülkeler arasındaki sorunları çözdüğünü iddia eden Trump, İran ve İsrail'in de diğer ülkeler gibi barış yolunu "seçeceğini" belirtti.

Trump, Hindistan ve Pakistan arasında yakın zamanda yaşanan gerilime atıfta bulunarak, Orta Doğu'daki tansiyonun da benzer şekilde düşmesini beklediğini ifade etti. ABD Başkanı, Hindistan ve Pakistan'ın savaşmasını "ticareti" kullanarak engellediğinin altını çizdi. Trump, ilk döneminde Kosova ve Sırbistan'ın da savaşın eşiğinde olduğunu ancak kendisinin çatışmayı önlediğini iddia etti.

Mısır ve Etiyopya arasında da savaş ihtimali belirdiğini, bu sorunu da kendisinin çözdüğünü savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

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"Çok sayıda görüşme ve konuşma yapılıyor. Ben de görüşmelere katılıyorum. Bunu çok yapıyorum ancak hiç takdir almıyorum. Sorun değil. Yakında barış olacak. İnsanlar (benim ne yaptığımı) anlıyor. Orta Doğu'yu yeniden büyük yapın!."

ABD'NİN ÇATIŞMAYA DAHİL OLMASI MUHTEMEL

ABC News'e bir röportaj veren Trump, İran ve İsrail arasındaki çatışmaya ABD'nin de dahil olmasının "muhtemel" olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cumartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran-İsrail çatışmasını ele aldıklarını da belirtti. Trump, çatışmanın sona ermesi için Putin'e arabuluculuk teklif ettiğini dile getirdi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında en az 78 kişi yaşamını yitirirken, 300'den fazla insan yaralandı.

İSRAİL TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın, başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentine düzenlediği saldırıya karşılık bu ülkedeki nükleer tesisleri ve hava savunma sistemlerini vurmakla tehdit etti.

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Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde vurulan bölgeyi ziyaret eden Katz, İran rejimine ait stratejik hedeflerin de vurulacağını belirtti. Katz, İran'a saldırarak İsrail’e yönelik tehditleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını savundu.

Katz, "Buradan Tahran'daki zorba diktatör (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'e açıkça söylüyorum: Eğer bu saldırılarla bizi diz çöktüreceğini sanıyorsa, yanılıyor. Mesajı ilettim. Yılanın başını ezeceğiz. Nükleer tesisleri ve hava savunma sistemlerini hedef alacağız" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

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Öte yandan İsrail ordu radyosu, İran'ın bugün İsrail'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının, enkaz altından bir cesedin daha çıkarılmasıyla 10'a yükseldiğini açıkladı.

İran'dan atılan füzelerin Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da bir apartmana isabet etmesi sonucu en az 6 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bat Yam'daki saldırıda kayıpların da bulunduğu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

İRAN'DA ONLARCA NOKTA VURULDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise dün gece hava kuvvetlerine ait uçakların İran semalarında uçtuğu ve İran'ın nükleer projesi kapsamındaki hedefleri vurduğu iddia edildi.

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Açıklamada, 50 savaş uçağının, İran Savunma Bakanlığı, Tahran'daki Savunma Araştırmaları ve İnovasyon Kurumu (SPND) ve İran rejiminin nükleer arşivlerini sakladığı yerler dahil olmak üzere 80'den fazla hedefi vurduğu kaydedildi.

İran'a 13 Haziran'dan bu yana düzenlenen saldırılarda ise 170'ten fazla hedefin ve 720'den fazla askeri altyapının hedef alındığı öne sürüldü.