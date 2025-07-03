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Trump'tan flaş çıkış! Powell'ın derhal istifa etmeli

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Donald Trump#Jerome Powell
Trumptan flaş çıkış Powellın derhal istifa etmeli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 04:25

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, ABD Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte'nin Kongre'ye "Powell'ın soruşturulması" çağrısında bulunmasına ilişkin haberi paylaştı.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında "Çok geç. Derhal istifa etmeli." ifadesini kullandı.

Pulte, yaptığı yazılı açıklamada, "siyasi yanlılığı" ve "Senato'da katıldığı oturumdaki yanıltıcı ifadeleri" dolayısıyla ABD Kongresi'ni Powell'ı soruşturmaya çağırmıştı.

Powell'ın 2,5 milyar dolarlık Fed binası yenilemesi konusunda yalan söylediğini iddia eden Pulte, bunun açık bir görevi kötüye kullanma örneği olduğunu kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump, "faiz oranlarını düşürmekte geç kaldığı" gerekçesiyle Powell'ı birçok kez hedef almıştı.

 

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#ABD#Donald Trump#Jerome Powell

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