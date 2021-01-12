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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 12.01.2021 - 18:42 | Son Güncelleme:

Trump'tan flaş açıklamalar! İstifa edip etmeyeceği soruldu ve...

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Trump'tan flaş açıklamalar! İstifa edip etmeyeceği soruldu ve...
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ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki Kongre baskını konusunda açıklamalarda bulundu. Kendisine istifa edip etmeyeceği sorusu yöneltilen Trump, soruyu yanıtsız bırakmayı yeğledi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki Kongre baskını konusunda, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." açıklamasında bulundu. Kongre baskınından önceki konuşmasının ise 'tamamen yerinde' olduğunu ifade etti.

Trump, kendisine yönelik azil süreci hakkında, "Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma." dedi.

Donald Trump ayrıca istifa edip etmeyeceği sorusunu yanıtsız bıraktı.

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