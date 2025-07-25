Trump’tan Fed Başkanı Powell’a faiz tepkisi: 'Maliyet yüksek, faizler düşsün!'

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Başkan Donald Trump, perşembe günü Washington'daki Federal Rezerv Merkezi'ni ziyaret etti ve burada uzun zamandır planlanan yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yenileme projesinin maliyeti konusunda Fed Başkanı Jerome Powell'ı alenen aşağıladı.

Trump, daha önce de Powell’ın Fed’e ait iki binada yürütülen kapsamlı tadilat sürecini “kötü yönettiğini” iddia ederek, görevden alabileceğinin sinyalini vermişti. Ancak perşembe günü gazetecilerin, “Bu maliyet artışı görevden alma nedeni midir?” sorusuna Trump, “Bunu o kategoriye koymak istemem” yanıtını verdi.

Ayrıca Trump “Bunu yapmak büyük bir adım ve ben bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Onun doğru şeyi yapacağına inanıyorum” ifadeleriyle, Powell’ı kovmaya hazır olmadığını belirtti.

Powell ise projenin maliyetiyle ilgili Trump’ın dile getirdiği rakamların doğru olmadığını savundu.

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'FAİZLERİ DÜŞÜRÜN'

Trump ayrıca Powell’ı, faiz oranlarını yüzde 4,3 seviyesinde tutmaya devam ettiği için aylardır eleştiriyor. Geçtiğimiz yıl üç kez faiz indirimi yapan Fed, son dönemde bekle-gör politikası izliyor. Powell, Trump’ın uyguladığı geniş kapsamlı ithalat vergilerinin ekonomide enflasyonist baskılar yaratabileceğine dikkat çekti.

Fed’in bağımsızlığına yönelik siyasi baskıların ise kurumun piyasaları dengeleme ve ekonomik istikrarı sağlama kapasitesini zayıflatabileceği yönünde endişelere neden olduğu bildirildi.

Trump, Fed binasındaki tadilat gezisinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Daha çok yolu var, keşke hiç başlamasaydı. Ama olan oldu, umarım en kısa sürede tamamlanır” ifadelerini kullandı.

Yenileme maliyetinin yüksek olduğunu öne süren Trump, “Ülkemizin ekonomisi çok iyi gidiyor. Bu binanın maliyetini bile karşılayabiliriz” dedi ve ardından sözlerini, “Faizleri düşürün!” çağrısıyla tamamladı.