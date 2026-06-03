Trump’tan Erdoğan’a NATO mesajı: Temmuzda oradayım

Haberin Devamı

Middle East Eye (MEE) sitesine konuşan kaynaklar, Trump’ın 20 Mayıs’ta Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ankara’yı ziyaret edeceğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın son bir ay içinde Trump ile birden fazla kez görüştüğünü ve her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. ABD Başkanı, henüz nisan ayında yaptığı açıklamada, ABD’yi NATO’dan çekmeyi ciddi şekilde değerlendirdiğini kaydetmişti. Fidan, bu siyasi söylemlere rağmen ABD’nin İttifaka bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO’dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini açıkladı.

EN KRİTİK ZİRVE

Öte yandan Trump’ın katılım sinyaliyle birlikte Avrupalı yetkililer de Ankara’daki NATO zirvesine büyük bir önem atfetmeye başladı. MEE’ye konuşan Avrupalı bir yetkili, “Eğer gelirse kaos yaşanabilir ve tartışmalar çıkabilir. Ancak gelmezse bu durum İttifakın geleceği açısından son derece yıkıcı olur” yorumunu yaptı. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün Senato Dış İlişkiler Komitesi’ne verdiği ifade sırasında “Ankara’da NATO Zirvesi’nde eğlenceli bir toplantı olacak” değerlendirmesinde bulundu.