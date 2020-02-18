Trump’tan Erdoğan’a İdlib teşekkürü

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere’nin yaptığı açıklamada “Başkan Trump, Suriye’nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan’a Türkiye’nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “Başkan Trump, Rusya’nın Esad rejiminin vahşetine desteğinin son bulmasını görmek istediğini dile getirdi” denildi. Trump’ın, Libya’ya dış güçlerin müdahalesinin durumu daha da kötüye götüreceğini bir kez daha tekrarladığı da belirtildi.

RUSYA’DAN ABD’YE TEPKİ

Trump’ın Rusya’nın Esad rejimine desteğini kesmesi gerektiği şeklindeki açıklamasına Rusya’dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Rusya Silahlı Kuvvetleriyle askeri danışmanlarımız Suriye Arap Cumhuriyeti ordusuna terörizme karşı mücadelelerinde yardımcı olmaya devam etmektedir. İdlib’de teröristlerin son dönemde faaliyete geçmesinden üzüntü duyuyoruz” dedi.