Trump’tan en tartışmalı tören

TRUMP’ın iki yıl önce Fransa’da izlediği Bastille Günü’nden esinlenerek düzenleme kararı aldığı 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları ABD’de büyük tartışmalara yol açtı. Tören maliyetli olacağı, toplumun birlik duygusu zedelenebileceği gerekçesiyle tartışma yarattı.

Trump, geçen yıl da benzer bir talepte bulunarak ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) Washington’da kapsamlı bir askeri geçit töreni düzenlenmesini istemiş, söz konusu talep, 92 milyon dolara mal olacağının medyaya yansımasının ardından iptal edilmişti. Ulusal Parklar Hizmetleri, bu yılki törenler için 2.5 milyon dolar harcandığını açıklarken, maliyet tartışmalarına Trump, “Değerinin çok daha altında” diye yanıt verdi.

Protestocular, kutlamalar sırasında Trump’ı kızgın bebek gibi gösteren balon kullandılar.

2 YILLIK HAYALİ

Aslında Başkan Trump, 4 Temmuz’da askeri bir tören düzenlemeyi epeydir dile getiriyordu. 2017’deki Fransa’nın Bastille Günü’ndeki (14 Temmuz) askeri geçit törenine katılan Trump, benzer bir tank geçişini ABD’nin Bağımsızlık Günü kutlamalarında düzenlemek istediğini gündemde tutuyordu. Dünkü kutlamalar için ABD Kongre binası ‘Capitol’ün önünde tören alanı hazırlandı. Lincoln Anıtı’na kadar uzanan ve ‘The Mall’ olarak bilinen parka, sergilenmek üzere tanklar getirildi. Trump esasen tankların yürütülmesinden yana olsa da, Başkan’ın bu ‘hayaline’ yolların zarar görebileceği endişesiyle onay çıkmadı. Tören alanında sergilenmek üzere iki Bradley marka zırhlı araç ile iki adet 60 tonluk Abrams tankı getirilip yerleştirildi.

HAZIRLIKLAR 4 AYDIR DEVAM EDİYOR

Pentagon’un 4 aydır tören için hazırlandığı belirtiliyor. Washington Post gazetesine konuşan Savunma Bakanlığı’ndan iki yetkili, uçak ve tank taleplerinin Beyaz Saray’dan geldiğini söyledi. Askeri bandonun yanı sıra törende ABD donanmasından ‘Blue Angel’ adlı hava gösteri ekibi ve ABD başkanlarını taşıyan Air Force One uçağının da Washington semalarından uçurulması planlandı. Uçuş planına B-2 bombardıman uçağı, F-35 ve F-18’ler de eklendi. Lincoln Anıtı bölgesinde bağışçılar ve siyasi destekçiler için VIP oturma bölümü de oluşturuldu. Trump’ın ‘Amerika’ya Selam’ (Salute to America) başlıklı konuşmasına katılımının yüksek olması için de planlar yapıldı.

Beyaz Saray yetkilileri sağanak yağış ya da The Mall’un sonundaki geleneksel halk konseri nedeniyle katılımın düşük olmasından endişe ederken, Washington Post’a göre, Pentagon’a orduya dağıtılması için 5 bin bilet verildi. Nitekim yabancı misyonlara da katılım için davetiyeler gönderildi.

BİLGİ NOTU: 4 Temmuz 1776’da Amerika’da bulunan 13 İngiliz kolonisi, Bağımsızlık Bildirgesi’ne imza atarak İngiliz Krallığı’yla bağlarını tamamen koparmıştı. Bağımsızlığın ilanından bir yıl önce başlayan Bağımsızlık Savaşı 1783’te imzalanan Paris Anlaşması’yla sona ermiş, İngiltere Amerika’nın bağımsızlığını tanımıştı. Bu yıl, ABD’nin İngiltere’den bağımsızlığını kazanmasının 243’üncü yılı.