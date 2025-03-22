Trump’tan eğitim bakanlığını kapatma hamlesi... Hedef tahtasındaydı

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“Yasanın izin verdiği ve uygun olduğu azami ölçüde Bakanlığın kapatılmasını kolaylaştırmak ve eğitim üzerindeki yetkiyi eyaletlere ve yerel yönetimlere geri vermek için gerekli yetkileri” Eğitim Bakanı Linda McMahon’a veren bir kararname imzalayan ABD Başkanı, bakanlığın “temel ihtiyaçların” ötesinde kapatılacağını, ancak düşük gelirli okullar için fonlar, hibeler ve engelli çocuklara yönelik yardımların korunacağını belirtti. Trump imza töreni sırasında, Amerika’nın ayrılan yüksek bütçelere rağmen eğitim performansının gerisinde kalmasından bakanlığı sorumlu tutarken, yetki eyaletlere bırakılırsa daha iyi sonuçlar çıkacağını savundu. Fakat 1979 yılında ABD Kongresi tarafından kurulan bakanlığın kapatılması için Kongre’den de yasa geçirilmesi gerekiyor. Cumhuriyetçi Kongre üyeleri buna yönelik yasa tasarısı sunacaklarını söylerken, Demokratlar’ın karşı çıktığı kapatma kararına ilişkin bir yasa tasarısının başarılı olması çok zor görünüyor. Cumhuriyetçiler, Eğitim Bakanlığı’nı kapatmayı onlarca yıldır düşünüyordu. Trum seçim kampanyası sırasında, bakanlığı “radikallerin, fanatiklerin ve Marksistlerin” yuvası olarak göstermişti.

F-47 MÜJDESİ

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ABD’nin 47’nci başkanı Donald Trump, F-47 isimli yeni nesil savaş uçağının Boeing tarafından üretileceğini açıkladı. Gelişmeyi Oval Ofis’te duyuran Trump, “Talimatımla Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağına geçecek ve bu uçak F-47 olarak bilinecek” dedi. Uçağın isminin generaller tarafından seçildiğini söyleyen Trump, “F-47 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş, en yetenekli ve en ölümcül uçak olacak. Uçağın deneysel bir versiyonu neredeyse 5 yıldır gizlice uçuyor. ABD gökyüzüne hâkim olmaya devam edecek” dedi. ABD Başkanı ayrıca önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni bir F-47 jeti filosunun inşa edileceğini söyleyerek, “Çok sayıda sipariş verdik. Size fiyatını söyleyemeyiz” diye belirtti.

MUSK PENTAGON’A GİTTİ ORTALIK KARIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel danışmanı olarak görev yapan dünyanın en zengin insanı, teknoloji milyarderi Elon Musk’ın Pentagon’a giderek “çok gizli” ibareli askeri brifing alacağı iddiası gündeme oturdu. New York Times (NYT) gazetesi önceki akşam, “Pentagon’un cuma günü Musk’a Çin ile çıkabilecek olası bir savaşa dair ABD’nin çok gizli planlarını” anlatacağını iddia etti.

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Amerikan medyasında Musk’a hangi gizlilik seviyesinde bir brifing verileceğine dair ayrıntı paylaşılmazken, Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth iddiaları yalanladı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan sert bir paylaşım yapan Trump, “Ne kadar saçma! Çin’den bahsedilmeyecek bile, böyle bir konu tartışılmayacak. İtibarını yitirmiş medyanın böyle yalanlar uydurabilmesi ne kadar utanç verici” dedi. Hegseth ise Musk’ın Pentagon ziyaretini doğrularken, toplantının “yenilik, verimlilik ve akıllı üretim hakkında olacağını, Çin’le çok gizli savaş planları” hakkında olmadığını söyledi. Elon Musk da X hesabından iddialara yönelik sert bir çıkış yaptı. NYT’nin “saf propaganda” aracı olduğunu savunan Musk, ayrıca “yanlış bilgi sızdıranlar hakkındaki soruşturmaları dört gözle beklediğini” belirtti. Musk, “Bulunacaklar” ifadesini kullandı.