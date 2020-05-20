Trump’tan DSÖ’ye ültimatom

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’in güdümünde olduğu gerekçesiyle mali desteği askıya aldığı Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) yönelik sert tutumu devam ediyor. Geçen perşembe “Gelecek hafta DSÖ’ye ilişkin yeni bir duyurumuz olacak” diyen Trump, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a mektup gönderdi.

Trump mektupta, DSÖ’nün Vuhan’daki durumu yeterince incelemediğine işaret ederek, “DSÖ, 2019 Aralık ve hatta daha öncesinde Vuhan’da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmiştir” ifadesini kullandı. DSÖ’nün 30 Aralık 2019 tarihinden itibaren Çin basınındaki haberlere dayanarak virüs konusunda kesinlikle bilgi sahibi olduğuna değinen Trump, “31 Aralık’ta Tayvanlı yetkililer, DSÖ ile virüsün insandan insana bulaştığına dair iletişime geçti. Ancak DSÖ bu kritik bilgiyi dünyanın geri kalanıyla paylaşmamayı tercih etti. Belki de bunun siyasi nedenleri vardı” değerlendirmesinde bulundu.

‘YANLIŞ BİLGİLER VERDİ’

Trump, 3 Şubat tarihinde DSÖ’nün Çin’e seyahat yasağı uygulanmaması yönünde açıklama yaptığını anımsatarak, DSÖ’nün daha sonraki günlerde de virüsün yavaş yayıldığına dair yanlış bilgiler paylaştığını vurguladı. DSÖ’nün en nihayetinde 11 Mart’ta virüsü “pandemi” ilan ettiğine ancak bunun geç olduğuna işaret eden Trump, “Ancak o zamana kadar virüs dünya genelinde 114 ülkeye yayılmış, 4 binden fazla kişi ölmüş ve 100 binden fazla kişi enfekte olmuştu” bilgisini paylaştı.

‘ÜYELİK GÖZDEN GEÇİRİLİR’

DSÖ’nün daha önceki salgınlarla çok daha iyi mücadele ettiğine dair örnekleri de sıralayan Trump, Ghebreyesus’a hitaben, şunları kaleme aldı: “Sizin ve kuruluşunuzun bu pandemi döneminde birbiri ardına attığı yanlış adımlar tüm dünyaya çok pahalıya patladı. DSÖ’nün önündeki tek yol, Çin’den bağımsız olduğunu gerçekten göstermesi. Yönetimim hali hazırda sizinle ne tür bir reform yapılması gerektiğine dair görüşmelere başladı. Ancak hızlı bir şekilde adım atılması gerekiyor. Boşa harcanacak zaman yok. DSÖ’nün gelecek 30 gün içinde esaslı reformlar yapmaması halinde, size sağladığımız fonları kalıcı olarak donduracağımızı ve DSÖ’ye üyeliğimizi gözden geçireceğimizi bildirmek ABD Başkanı olarak benim görevim. ABD vatandaşlarının vergilerinin mevcut durumunda bariz bir şekilde ABD’nin çıkarlarına hizmet etmeyen bu örgüte gitmesine izin veremem.” New York koronavirüse ABD’nin en fazla kurban verdiği eyalet oldu.

ASAMBLE SORUŞTURMA TASARISINI KABUL ETTİ

DSÖ’nün koronavirüsü ele alış biçiminin bağımsız bir soruşturmayla incelenmesi çağrısında bulunan karar tasarısı, DSÖ’nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi’nde oybirliğiyle kabul edildi. Avrupa Birliği’nin (AB) hazırladığı tasarı metni, Asamble’nin video konferans üzerinden düzenlediği 73’üncü toplantısında 194 üyeden hiçbirinin karşı çıkmaması sonrasında onaylandı.

AB: ŞU ANDA DAYANIŞMA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘Çin’in kuklası’ olmakla suçladığı ve ülkesinin katkı payını tamamen dondurmakla tehdit ettiği DSÖ’ye Avrupa Birliği’nden (AB) destek geldi. AB Komisyonu sözcülerinden Virginie Battu-Henriksson, “Şimdi uluslararası işbirliğine zarar verme ya da birilerini suçlama değil, dayanışma zamanı” dedi. AB, koronavirüsün yayılması konusunda Çin’in sorumluluğunun olup olmadığının belirlenmesi için tarafsız, bağımsız ve kapsamlı bir soruşturma istiyor. Battu-Henriksson, “AB, DSÖ’nün COVID-19 salgınını kontrol altına alma ve yatıştırma yönündeki çabalarını destekliyor ve bu bağlamda ek mali destekte bulundu” ifadelerini kullandı.

ÇİN: ABD BİRİLERİNİ SUÇLAMAYI BIRAKSIN

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü’nde (DSÖ) reform çağrısına ilişkin, “ABD’ye, birilerini suçlamayı ve sorumluluktan kaçmayı bırakmayı tavsiye ediyoruz” dedi. Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Trump’ın, DSÖ’ye yönelik açıklamalarıyla “kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini, Çin’in koronavirüs salgınıyla mücadele çabalarını karalamaya ve ABD’nin salgınla mücadeledeki yetersizliğini örtmeye çalıştığını” savundu.