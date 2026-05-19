Trump’tan dört gün sonra… Putin’den Pekin ziyareti

#Rusya-Çin İlişkileri#Putin-Şi Cinping Görüşmesi#Enerji Kaynakları
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 07:00

Trump’ın Pekin ziyaretinden dört gün sonra Çin bu kez Rusya lideri Putin’i ağırlıyor. Görüşmeyi “stratejik ortaklığın güç gösterisi” olarak tanımlayan Kremlin, mali darboğazı aşmak için enerji kaynakları satışında Pekin’in desteğini arayacak.

DÜNYA düzenini altüst eden ABD ve Rusya’yı hakem rolünde izlemeye devam eden Çin, geçen haftaki ABD Başkanı Donald Trump ziyaretinin ardından bugün de Rusya lideri Vladimir Putin’i ağırlamaya hazırlanıyor. Putin’in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iki gün boyunca gerçekleştireceği temasları yılın en önemli dış politika hamlesi olarak tanımlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Başkan Putin’in Pekin’de Şi ile yapacağı temaslar Rusya ile Çin arasında stratejik ortaklığı ilerletme amacı taşıyor. İki liderin görüşmesi aramızı kimsenin açamayacağını bir kez daha kanıtlamış olacak” açıklamasını yaptı.

KREMLİN SATIŞ PEŞİNDE

Ukrayna savaşı yüzünden yıpranan Rusya lideri Putin görüşmede Şi’den destek arayışını sürdürecek. Rus hükümetinin 2026 bütçesi yılın ilk üç ayında tükenirken, astronomik açığın kapatılması için Putin’in daha fazla petrol ve doğalgaz satması gerekiyor. Pekin temasları sırasında Putin’in Şi’ye “Çin’in bir numaralı stratejik enerji tedarikçisi olalım” önerisini yapması bekleniyor. Rusya Çin’e kabul ettirmeye çalıştığı “Sibirya Gücü 2” doğalgaz boru hattı projesinin de hayata geçirilmesi için can atıyor. Putin ayrıca Rusya’nın uzak doğu limanlarından Çin’e düşük fiyatlı ham petrol satmayı önereceği de dile getiriliyor.

O BAHÇEYE GİDECEK

Putin’in Çin’e gerçekleştireceği ziyarete saatler kala geçen hafta Trump’ın gezdiği imparatorluk bahçesinin de programda olduğu hatırlatıldı. Şi, geçen hafta Trump’la bahçede yaptığı konuşmada bu mekâna yabancı liderlerin kabulünün “nadir” olduğunu belirterek, daha önce Putin’in geldiğini söylemişti.

 

 

 

