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Trump'tan dikkat çeken paylaşım: Yarın büyük bir gece olacak

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#ABD#Trump#Açıklama
Trumptan dikkat çeken paylaşım: Yarın büyük bir gece olacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 16:43

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Trump, paylaşımında "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından dikkat çekmeye devam ediyor.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Zayıf ve etkisiz Bunu, demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın" dedi.

Trump ikinci paylaşımında ise, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" diyerek dikkat çekti.

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#ABD#Trump#Açıklama

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