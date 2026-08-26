Trump'tan dikkat çeken İran mesajı: Acelem yok

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakere masasına dönmesi için herhangi bir takvim belirlemediğini açıkladı. Trump, ABD'nin İran'a karşı başlattığı çatışmayı sona erdirmek için Tahran'ın görüşmelere dönmesini beklediklerini ancak bu konuda "acele etmediğini" söyledi.

TRUMP: ACELEM YOK

Trump, Al Jazeera'ye verdiği demeçte, Al Jazeera muhabiri Tanya Noury'nin İran'a müzakerelere dönmesi için ne kadar süre tanıdığı yönündeki sorusunu yanıtladı.

Trump, "Hiçbir zaman çizelgem yok, kesinlikle yok. Acelem yok. Hiçbir zaman çizelgem yok" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmesinde ise "Çok büyük bir zafer kazanıyoruz" dedi.

Trump, "Onların enflasyonu çok yüksek, ekonomileri çöküyor, halklarına çok kötü davranıyorlar, çok sayıda protestocuyu öldürüyorlar. Benim bir zaman çizelgem yok; ne gerekiyorsa" ifadelerini kullandı.

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SAVAŞIN ÜZERİNDEN ALTI AY GEÇTİ

Trump'ın açıklaması, ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaşın üzerinden altı ay geçmesine günler kala geldi. ABD Başkanı, 28 Şubat'ta başlayan çatışmanın ne kadar süreceğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda savaşın kısa süreceğini savunmuştu.

Trump, bir noktada çatışmanın "dört ila altı" hafta içinde sona ereceğini söylemişti. Son açıklamasında ise İran'ın müzakere masasına dönmesi için herhangi bir zaman sınırı belirlemediğini ifade etti.

60 GÜNLÜK MUTABAKAT SONA ERMİŞTİ

ABD ve İran, haziran ayında 60 günlük bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve Tahran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmelerin başlatılması gibi konuların ele alınması bekleniyordu.

Söz konusu anlaşma, ağustos ayının başında sona ermişti.

ABD'DEN İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR

ABD yönetimi pazartesi günü İran'a yönelik yaptırımları da artırdığını açıklamıştı. Washington, İran'a ve İran'la iş yapan çeşitli ülkelerdeki 60 kuruluşa yeni yaptırımlar getirmişti.

ABD'li yetkililer adımı "ekonomik bir dönüm noktası" olarak nitelendirirken, Trump yönetimi uygulamayı "Ekonomik Dışlama Operasyonu" olarak adlandırmıştı.